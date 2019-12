Améliorer l’accessibilité des portables

Opérateurs, pouvoirs publics et associations de personnes handicapées se sont réjouis de plusieurs avancées en 2008 : amélioration de l’ergonomie des portables, développement des offres (forfaits, services) adaptées aux différents types de handicap ou encore plus large diffusion des informations et meilleur accueil des handicapés.

Leur rencontre a aussi été l’occasion de lancer officiellement un site Internet dédié aux personnes handicapées sur le sujet de la téléphonie. Le site, www.mobileaccessibility.info, recense les différents modèles de téléphones portables en fonction de leur accessibilité. Cette base de données internationale, baptisée Gari (acronyme de Global accessibility reporting initiative pour “projet mondial de collecte de données sur l’accessibilité”, en français), est déployée en plusieurs langues sur ce site.

Pour 2009, les signataires de la charte prévoient de mettre en place une meilleure formation des vendeurs de téléphones sur ces sujets, une adoption de cette démarche au niveau européen et l’utilisation des innovations technologiques pour améliorer l’accessibilité des mobiles.

Eric Besson, secrétaire d’Etat chargé de la prospective, de l’évaluation des politiques publiques et du développement de l’économie numérique, a rappelé qu’il est “urgent d’ouvrir aux personnes handicapées un meilleur accès aux services publics, notamment les sites Internet”. Il a annoncé que le décret d’accessibilité des services publics en ligne avait été “transmis au Conseil d’Etat” pour être publié “avant la fin de l’année”, a-t-il expliqué.