Améliorer la santé bucco-dentaire de 1 000 personnes âgées dans le cadre d’ESOPAD

La collaboration SOHDEV / ACPPA / Réseau SBDH-RA permet la mise en oeuvre d’un programme de santé orale au sein des 12 établissements de l’ACPPA (sensibilisation, formation, dépistage, soins bucco-dentaires et suivi). ESOPAD a pour objectif de mesurer, à partir d’un échantillon de taille importante, l’amélioration de l’état de santé orale et de santé générale. ESOPAD permettra de modéliser une organisation dela prise en charge des résidents des EHPAD.

De nombreuses études récentes ont montré l’importance des besoins en soins et en hygiène orale des personnes âgées de plus de 65 ans, notamment des personnes dépendantes. Seuls 3% de ces dernières

seraient prises en charge par un chirurgien-dentiste en Rhône-Alpes (étude 2003 – 2004). Or, une mauvaise santé orale, associée aux modifications physiologiques et pathologiques dues au vieillissement, est un facteur de risque pour la survenue ou l’aggravation de maladies générales (maladies respiratoires, troubles cardiaques, complications liées au diabète, dénutrition…).

Les objectifs de l’étude ESOPAD

ESOPAD permet la mise en oeuvre d’un programme de santé orale au sein de 12 établissements médicalisés

de l’ACPPA. Le programme propose des actions de sensibilisation à destination des professionnels et du grand public. Les professionnels de santé bénéficient de formations à la santé orale. Après la mise en place d’un dépistage, des soins bucco-dentaires sont proposés à l’ensemble des résidents. Le but du programme est d’améliorer la santé orale et générale des résidents, d’évaluer et de prendre en charge la douleur d’origine dentaire, de prévenir la dénutrition, d’améliorer le confort et la qualité de vie des résidents, de contribuer au maintien du lien intergénérationnel. ESOPAD permettra d’évaluer l’efficacité des formations de correspondants en santé orale et de mesurer l’évolution de l’état de santé bucco-dentaire des résidants.

La synergie du partenariat SOHDEV / ACPPA / Réseau SBDH-RA

L’association SOHDEV organise des formations des professionnels médicaux et paramédicaux, des actions

d’éducation thérapeutique du patient et de son entourage, des actions de santé publique (dépistage,

événements…), et de nombreuses études épidémiologiques et cliniques. Depuis plus de 25 ans, l’ACPPA s’engage à fournir des services et des soins afin de garantir un confort et une qualité de vie meilleure aux personnes âgées et aux personnes handicapées vieillissantes. L’ACPPA est composée de 12 établissements dans le département du Rhône. L’ACPPA est doublement certifiée ISO 9001 et QUALICERT (certification de service pour les établissements). Le Réseau SBDH-RA permet l’accès aux soins des personnes en situation de handicap ou de dépendance et assure la coordination du dépistage, de la prise en charge précoce, du traitement

et de la prévention des pathologies orales. Le Réseau SBDH-RA met à disposition de l’Etude ses différentes structures d’accès aux soins : Unité Mobile, Unités Portatives d’Intervention en Santé Orale (UPISO), Centre Ressource en Santé Orale Régional du Vinatier…