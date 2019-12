Ameli lance un vaste programme de prévention des maladies cardio-vasculaires

Dans les prochaines semaines, l’Assurance maladie va lancer un programme national pour une meilleure prévention des maladies cardio-vasculaires. Ce programme vise à toucher 2,3 millions d’assurés et leurs médecins pour mieux suivre les facteurs de risques sur lesquels il est possible d’agir : tabac, alcool, surpoids, hypertension artérielle, excès de cholestérol …

Un volet s’adressera aux hommes âgés de 35 à 45 ans et aux femmes entre 45 et 55 ans qui seront contactés, via leur médecin, tous les cinq ans. Autre cible, les hommes de 50 à 65 ans et les femmes de 60 à 75 ans, se verront proposer un bilan lipidique.

Ces assurés recevront un courrier et des brochures d’information adaptés pour les sensibiliser au risque cardiovasculaire et les inciter à modifier leurs comportements si nécessaire. Il s’agit, indique l’assurance-maladie de « mieux évaluer le risque cardiovasculaire pour une large population » et de « les changements de comportements et les mesures non médicamenteuses »

Les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de décès en France. 147 000 personnes meurent chaque année d’un infarctus du myocarde ou d’un accident vasculaire cérébral. 350 000 personnes ont été hospitalisées en 2004 pour un infarctus du myocarde (215 500) ou un accident vasculaire cérébral (139 600).

L’enjeu financier est lourd, lui aussi : 2,8 millions de patients sont pris en charge en Affection de longue durée (ALD) et 5 millions sont suivis, hors ALD, pour des maladies cardiovasculaires. Les dépenses liées à ces maladies s’élèvent au total à 28,7 milliards d’euros par an.

Plus d’infos : www.ameli.fr