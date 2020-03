Ambulance bariatrique : Témoignage sur la non prise en charge des frais

Témoignage sur la non prise en charge des frais de transports en ambulance bariatrique

Voici un témoignage sur le non-accès aux soins pour les personnes obèses et handicapées que nous avons recueilli. Et plus particulièrement sur le fait que les frais de transport en ambulance bariatrique ne soient pas pris en charge. La personne qui s’exprime et qui a tenu à garder l’anonymat souffre à la fois d’obésité morbide et de différents handicaps qui lui ont ôté l’usage de ses jambes.

« Le gouvernement parle d’une société inclusive mais en réalité rien n’est fait pour l’accès aux soins des personnes obèses et handicapées. Je viens vers vous car je sais que vous n’êtes pas insensible à ma situation et à celle de tous les citoyens qui se trouvent comme moi, exclu du système de soins à cause de l’obésité et du handicap.

Les frais de transports en ambulance bariatrique posent de véritables questions en termes de prise en charge par l’Assurance Maladie.

Ces frais font l’objet d’une prise en charge au même titre que tous les frais de transports.

Cela signifie que l’Assurance Maladie prend en charge le transport des personnes malades mais pas spécifiquement celui des personnes obèses et/ou handicapées.

Il en résulte que le remboursement s’effectue uniquement sur la base d’un transport habituel, ce qui ne couvre pas l’ensemble des frais de transports sanitaires.

Je rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que l’ambulance bariatrique est une ambulance spécialement équipée pour les personnes obèses (+ de 180 kg) ou/et handicapées avec un équipage à 4 personnes. Même avec cette prescription médicale spécifique l’assurance maladie ne rembourse les frais de transports que sur la base d’un transport en ambulance normale.

Mon reste à charge est de l’ordre de 496 euros pour un aller/retour à l’hôpital et celui-ci n’est qu’à 14 km de mon domicile. Comment pourrais-je payer cette somme de ma poche à chaque fois que je dois être hospitalisé ou aller en consultation ?

À ce jour, aucun organisme ne prend en charge les frais de transports en ambulance bariatrique.

Cette situation est insupportable financièrement et aussi discriminatoire par rapport aux autres malades atteints de pathologies plus légères et moins graves ».