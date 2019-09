Alzheimer : Paris mobilisée pour les personnes âgées atteintes de cette maladie et leur famille

Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer (et troubles apparentés) et soulager leur famille, Paris développe son offre de services en offrant trois cent places supplémentaires en centres d’accueil de jour à Paris entre 2008 et 2014.

Ces centres d’accueil de jour spécialisés :

– accueillent en journée les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer (ou de troubles apparentés), une ou plusieurs fois par semaine

– prennent soin de ces personnes, stimulent leurs facultés intellectuelles et cognitives, les inscrivent dans un lien social

– soulagent leur entourage en offrant des moments de répit, mais aussi d’échanges et d’information.

Aussi, Bertrand Delanoë a décidé de créer trois cent places supplémentaires en centres d’accueil de jour entre 2008 et 2014, en plus des 191 places existantes à ce jour. Dans ce cadre, un nouveau centre d’accueil de jour thérapeutique d’une capacité de 20 places, géré par l’association ISATIS, sera inauguré ce lundi 21 septembre à 16h30 par Liliane Capelle, adjointe au Maire de Paris chargée des seniors et du lien intergénérationnel, au 16

avenue Léon Bollée, dans le 13e.

Une aide extra légale unique en France, pour les personnes aux revenus modestes

Paris a créé en 2004 une aide extra légale, versée directement à la structure, qui permet de réduire le coût des personnes ayant des revenus modestes pour accéder au centre. Elle vient en complément de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Le coût de la journée en centre

d’accueil de jour varie, selon ses ressources de l’usager, de 17 à 62 euros.

Six places d’hébergement temporaire en expérimentation

Paris expérimente, depuis le 1er juillet 2008 pour une durée de 3 ans, un dispositif d’accueil temporaire spécifique : 6 places dédiées à l’accueil des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, réparties dans 4 établissements (dont deux EHPAD gérés par le Centre d’action

sociale de la Ville de Paris : l’Oasis et Alquier-Debrousse). Proche du lieu de vie habituel, ce dispositif doit permettre une période de répit et de repos pour les familles et favoriser dans la durée la poursuite de la vie à domicile. Les personnes hébergées continuent à fréquenter l’accueil de jour, pour conserver une organisation de vie proche de leur quotidien habituel et favoriser leur retour au domicile.

Une maison pour l’autonomie et l’intégration des malades Alzheimer (MAIA) dans le 20e dès janvier 2010



Dans le cadre du plan national « Alzheimer et maladies apparentées », le 20ème arrondissement de Paris a été retenu comme l’un des 17 sites d’expérimentation MAIA en France. Chaque Maison est un lieu de coordination, associant les secteurs sanitaire et médico-social, pour une prise en charge globale des besoins de la personne assurant une continuité des réponses adaptées aux évolutions de sa situation.

Paris Accompagnement Mobilité (PAM)



Paris Accompagnement Mobilité (PAM) est un service de transport, mis en place par le Département de Paris depuis 2005, qui permet aux personnes handicapées et aux personnes âgées de bénéficier sur demande d’un chauffeur et d’un véhicule adapté lorsque cela est nécessaire pour leurs déplacements ponctuels ou quotidiens. Ce dispositif s’avère donc utile pour les personnes âgées se rendant en centre d’accueil de jour, et moins onéreux, au regard des tarifs pratiqués pour les véhicules sanitaires légers ou les sociétés de transport à la demande.