Alzheimer : les troubles pourraient être décelables au moins dix ans avant le diagnostic

Les chercheurs – qui appartiennent à l’Institut national de la sante et de la recherche médicale (Inserm, U897) et au Département de neurologie du Chu de Bordeaux – ont travaillé sur une population de 3 800 personnes de plus de 65 ans.

Les patients ont passé des tests neuropsychologiques tous les trois ans pendant quatorze ans. Au terme de l’étude, 350 de ces patients étaient atteints de la maladie d’Alzheimer. L’étude montre que les résultats de ces patients-là à quatre des tests avaient baissé significativement par rapport aux autres. Et ce plus de 10 ans avant le diagnostic.

Pour les chercheurs, cela montre que l’évolution de la maladie est bien plus « silencieuse » et plus longue qu’on ne le pensait. C’est paradoxalement un espoir : avec un test de dépistage fiable (dans le futur), des essais thérapeutiques pourront être entrepris à un stade très précoce de l’affection.

(Source Viva)