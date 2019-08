Alzheimer, des mots et des images au Centre George Pompidou

Parce que près d’un million de français sont touchés par la maldie d’Alzheimer, et que de plus en plus d’artistes se sentent touchés par les conséquences de cette pathologie, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou (Paris), a choisi de parler de la maladie par le biais des mots et des images. Programme de la journée du 25 mai.

En France, près d’un million de personnes sont atteintes par la maladie d’Alzheimer et ce chiffre devrait encore augmenter de 160 000 nouveaux cas par an. La prise de conscience de la gravité et de la spécificité de cette maladie doit se développer dans le public car n’importe qui peut en être atteint et peut « côtoyer » des malades ou vivre avec. Cette prise de conscience concerne également les artistes qui, désireux de communiquer sur la maladie et de créer du dialogue autour, ont réalisé des œuvres (écrits, films, pièces de théâtre…) autour de la maladie. C’est dans cet esprit que la Bpi a choisi de parler de la maladie d’Alzheimer, non dans une perspective confidentielle et scientifique, mais sous l’angle de la création artistique, grâce au regard des artistes et aux images qu’ils se font de la maladie.

Alzheimer, des mots et des images Lundi 25 mai 2009 •19h • Petite Salle

19h Projection du film : Parce que je rêve pas de Pascale Kaparis

Ce film résulte du travail mené par l’artiste Pascale Kaparis au centre hospitalier d’Avallon, unité de vie spécialisée dans le soin des malades d’Alzheimer. Un livre et un DVD, parus aux éditions Monografik, restituent ce travail.

19h30 Table ronde avec :



• Thierry Ardouin, photographe, membre du collectif Tendance floue et auteur de l’ouvrage Être vieux

• Pascale Kaparis, artiste, vidéaste, auteur du film Parce que je rêve pas

• Olivia Rosenthal, écrivain, auteur de On n’est pas là pour disparaître(Broché 2007)

• Raphaëlle Saudinos, comédienne, metteuse en scène et auteure de Paroles d’Alzheimer

Modérateur : Christophe Jouanlanne, écrivain, metteur en scène

21h

Spectacle (1h10)

Paroles d’Alzheimer écrit et interprété par Raphaëlle Saudinos

Spectacle musical et grande histoire d’amour. C’est l’histoire universelle d’un couple, que la vie amène à traverser une épreuve et qui sort grandi de ce chemin initiatique…

Alzheimer, des mots et des images

Petite Salle l niveau -1

Centre Pompidou

Entrée place Georges

Pompidou

75004 Paris (Piazza)