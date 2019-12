Alzheimer: 1.000 euros par mois à débourser pour la prise en charge

PARIS, (AFP) – Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer et sa famille doivent débourser de leur poche en moyenne 1.000 euros par mois et un proche consacre 6H30 par jour à aider un membre de sa famille atteint par cette maladie, selon une étude de France-Alzheimer. “Près de 800.000 personnes sont atteintes mais seulement une sur deux est diagnostiquée”, a rappelé la vice-présidente de l’association Michèle Micas lors d’une conférence de presse.

Qu’il soit seul ou aidé par un proche, le malade paye en moyenne entre 1.042 et 1.180 euros par mois pour être aidé, soigné et surveillé, qu’il soit à domicile ou en établissement, selon cette étude menée par le cabinet Metis Partners, sur un an (2009-2010) auprès de 500 familles. Ces sommes prennent en compte les biens et services nécessaires à la maladie, les aides perçues et les activités assurées par le proche “aidant”.

Les aides comprennent par exemple l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou ce qui est pris en charge par la sécurité sociale (soins). “Et encore, on ne compte pas le coût psychologique et au niveau de l’espérance de vie de l’aidant”, a précisé Guy Le Rochais, administrateur de France Alzheimer. En moyenne, un proche d’un malade d’Alzheimer lui consacre 6H30 par jour, selon l’étude.

Sur la base d’un salaire d’auxiliaire de vie, cette aide coûterait 3.000 euros par mois, a aussi indiqué Mme Micas, précisant que les aidants ne recevaient “aucune aide spécifique”. La réforme de la dépendance, qui doit être engagée cette année, a notamment pour ambition de réduire les sommes qui restent à la charge des particuliers.