Alternote : 1er centre pour adultes autistes musiciens

Le premier foyer d’accueil « Alternote » pour les adultes musiciens souffrant d’autisme a été inauguré à Antony en Hauts-de-Seine.

A l’initiative de l’association APRAHM-AUTISME, le projet « Alternote » s’inscrit dans la continuité de la démarché initiée, en 2001, avec le foyer d’accueil Alternat pour adolescents musiciens et autistes. Les adolescents sont à présent devenus adultes. Aujourd’hui, ce nouveau foyer d’accueil pour adultes musiciens, autiste ou souffrant de Troubles Envahissants du Développement, est le premier en France. Il offre sept places à ces artistes.

Depuis 2005, le Conseil général des Hauts-de-Seine a financé l’association APRAHM-Autisme à hauteur de 286 800 euros pour la construction du foyer d’accueil médicalisé à Antony. Cette association s’est toujours distinguée par la réalisation de structures innovantes. En 1993, elle a créé notamment le concept d’Alternance pour l’accueil d’adolescents autistes en institut médico-éducatif. Elle gère trois établissements : le foyer d’accueil médicalisé Alternat et Alternote à Antony, et les deux Instituts médico-éducatifs alternances basés à Bourg-la-Reine et à Paris.