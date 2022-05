Alternance : une semaine nationale pour s’informer et décrocher un contrat

Ecouter article Ecouter article

Du 16 au 20 mai 2022, Pôle emploi et ses partenaires organisent la première édition de la Semaine nationale de l’alternance. Gros plan sur cet événement.

Mettre en avant les opportunités liées à la formation en alternance et aider les demandeurs d’emploi à décrocher leur premier contrat : Tel est l’objectif de la première édition de la Semaine nationale de l’alternance, organisée de 16 au 20 mai 2022 par Pôle emploi et ses partenaires (le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, L’Oréal, Carrefour, SNCF, Burger King, Orange, AFPA, Jeunes d’Avenir, CMA, WALT…).

Demandeurs d’emploi, recruteurs et organismes de formation mobilisés tout au long de la semaine

Du 16 au 20 mai 2022, de nombreuses actions sont donc organisées en ligne et dans toute la France afin de valoriser l’alternance et les offres de contrats disponibles. Au total, près de 900 évènements (salons, jobs datings, webinaires…) sont prévus sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, avec notamment des opérations spécifiques sur TikTok, Instagram à destination des futurs alternants. Voici quelques-uns des temps forts annoncés.

L’évènement « Chope ton taf », un forum virtuel du 10 au 24 mai sur la plateforme dédiée de Pôle emploi pour tchater avec des recruteurs, découvrir des métiers et des entreprises et postuler

un forum virtuel du 10 au 24 mai sur la plateforme dédiée de Pôle emploi pour tchater avec des recruteurs, découvrir des métiers et des entreprises et postuler La Fondation Innovations Pour les Apprentissages (FIPA) ouvre sa seconde promotion du programme !ngénieuses. Ce dernier a pour objectif de permettre à des jeunes femmes âgées entre 17 et 29 ans et titulaires ou futures titulaires d’un baccalauréat de suivre un cursus ingénieur en alternance et de décrocher à la fin du parcours un Bac+5

du programme !ngénieuses. Ce dernier a pour objectif de permettre à des jeunes femmes âgées entre 17 et 29 ans et titulaires ou futures titulaires d’un baccalauréat de suivre un cursus ingénieur en alternance et de décrocher à la fin du parcours un Bac+5 La SNCF recrute des alternants et plus spécialement des femmes pour des cursus en BTS électrotechnique, licence professionnelle maintenance des systèmes industriels de production et d’énergie, licence professionnelle métiers du BTP génie civil construction et bien d’autres…

pour des cursus en BTS électrotechnique, licence professionnelle maintenance des systèmes industriels de production et d’énergie, licence professionnelle métiers du BTP génie civil construction et bien d’autres… À l’agence Pôle emploi de Courbevoie (Hauts de Seine), de 14h à 17h, le 18 mai, une information collective pour des contrats de professionnalisation pour devenir Agent de Prévention et de Sécurité.

(Hauts de Seine), de 14h à 17h, le 18 mai, une pour des contrats de professionnalisation pour devenir Agent de Prévention et de Sécurité. À l’agence Pôle emploi de Gonesse (Val d’Oise), de 14h à 17h, une présentation de l’offre de formation pour un CAP Petite Enfance.

Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation, accessibles à tout âge et proposés par les conseillers Pôle emploi

« Accessible aux demandeurs d’emploi quel que soit leur âge, l’alternance par contrat d’apprentissage ou de professionnalisation peut être proposée par les conseillers Pôle emploi dans le cadre d’une poursuite de leur développement de compétences ou d’une transition professionnelle, expliquent ainsi les organisateurs de l’événement au sein de Pôle emploi.

Ils précisent également que parmi les 731 800 entrées (chiffre en hausse de +39% sur un an) en contrat d’apprentissage en 2021, la Dares indique que 7,7% concernent des personnes considérées comme à la recherche d’un emploi, soit un peu plus de 56 000 contrats d’apprentissage.

Autre information chiffrée délivrée par la Dares : « Concernant les contrats de professionnalisation, 120 600 contrats de professionnalisation ont été enregistrés sur l’année 2021, soit une hausse de 6,9 % par rapport à 2020 ».

Développer ses compétences et accéder plus facilement à un emploi

Parmi les avantages mis en avant par Pôle emploi, on trouve des atouts bénéfiques aux demandeurs d’emploi mais aussi aux employeurs.

– Les organisateurs démontrent en ce sens que pour les demandeurs d’emploi, l’alternance permet à la fois de développer ses compétences et d’accéder à un emploi plus facilement et rapidement. L’alternant bénéficie alors d’un enseignement général et théorique, diplômant au sein d’un organisme de formation, mais aussi d’une activité en entreprise lui facilitant l’apprentissage des savoir-faire.

– Pour les entreprises, ils rappellent qu’en plus des aides gouvernementales à l’embauche d’un alternant, « cette solution est un véritable levier dans leur gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui leur permet de former et de repérer les talents ».

Pôle emploi acteur majeur de l’orientation vers l’alternance

Ils soulignent par ailleurs le rôle primordial de Pôle emploi dans le développement de l’alternance, alors qu’en 2021, environ 120 000 offres en alternance ont été déposées à Pôle emploi :

« Si cela s’avère pertinent pour le demandeur d’emploi, chaque conseiller va faciliter la recherche d’une formation en alternance adéquate. Dans celui du plan de lutte contre les tensions de recrutement, Pôle emploi promeut particulièrement l’alternance auprès des publics durablement éloignés de l’emploi.

Pour les deux parties, l’alternance est un contrat gagnant ; tant pour le demandeur d’emploi qui s’insère progressivement dans le monde du travail, prépare un diplôme/titre reconnu parmi un large choix de métiers et de secteurs d’activité tout en étant rémunéré, qu’à l’entreprise qui s’assure de recruter un candidat adapté à son besoin et de former un futur collaborateur en l’intégrant dans son entreprise ».

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site dédié : https://www.pole-emploi.fr/actualites/semaine-de-lalternance.html

