Alternance inclusive : première édition de “Alternance par Duoday”

Ecouter article Ecouter article





Afin de promouvoir les contrats d’alternance inclusive, le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées lancera la première journée “Alternance par Duoday” le 27 mai 2021.

À l’occasion de la journée nationale dédiée à l’alternance inclusive, le Secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées a décidé d’organiser l’opération “Alternance par DuoDay”, avec le soutien de l’Agefiph, le FIPHFP, Cap Emploi, l’Algeei et Pôle Emploi. Le principe ? Mettre en relation des candidats handicapés, et des employeurs publics et privés de moins de 500 salariés de l’ensemble de la France, pour favoriser la conclusion de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Pallier les difficultés de recrutement en alternance inclusive

Grâce à des webinaires thématiques, les participants à “Alternance par DuoDay” pourront avoir des informations sur l’évènement et les dernières aides et mesures disponibles pour sécuriser le plus de contrat en alternance inclusive possible. Les candidats en situation de handicap pourront ainsi découvrir une multitude d’offres d’emploi en alternance et obtiendront de l’aide pour postuler auprès des employeurs. L’évènement veut d’ailleurs donner de la visibilité aux structures et offres d’emploi de ces derniers, qui bénéficieront également d’un accompagnement pratique de l’Agefiph et du FIPHFP sur l’alternance inclusive.

De nombreux outils développés

Grâce à ses partenaires, de nombreux outils seront mis en place pour “Alternance par DuoDay” afin faciliter les démarches des participants.

Pôle Emploi ouvrira un espace dédié “Alternance par DuoDay” sur son site internet le 27 mai, pour permettre aux candidats en situation de handicap de découvrir et sélectionner les offres en alternance inclusives dans toute la France, et aux employeurs de préparer des entretiens avec les profils qui les intéressent.

Pour découvrir le programme de la journée, une page web “Alternance par DuoDay” est mise en ligne sur le site www.duoday.fr.

En cas de question, les participants à l’évènement peuvent appeler le numéro vert 0800 17 37 17 ou envoyer un e-mail à l’adresse [email protected], mis en place par l’Algeei.

Pour encourager les employeurs et les personnes en situation de handicap en recherche de contrat à participer à “Alternance par DuoDay”, un kit de communication numérique sera mis à disposition des structures qui les accompagnent.

Évènement complémentaire du DuoDay

Il s’agit d’une opération différente de DuoDay, dont l’objectif est de sensibiliser au handicap, en constituant un duo sur une journée entre une personne handicapée et un collaborateur d’entreprise. Au travers d’une enquête d’Opinion Way réalisée après l’édition 2020 du DuoDay, les participants ont évoqué le besoin de consacrer un second évènement annuel à l’emploi des personnes en situation de handicap. Les employeurs ont, quant à eux, expliqué un faible dépôt de candidatures pour les offres en alternance inclusive. C’est pour cette raison que la journée “Alternance par DuoDay” a été créée.

Pour plus d’informations sur l’évènement “Alternance par DuoDay”, rendez-vous sur le site internet de DuoDay.

Camille Romand