Alter et go: loisirs à Perpinan

A l ‘occasion de la course pédestre “La Cabestanyenca”, plusieurs participants ont couru sous les couleurs de l’association “Alter et Go !” (association de Loisirs pour personnes en situation de handicap mental) afin de sensibiliser le public aux activités de l’association et à ses besoins – matériels (véhicule, informatique, mobilier, local), humains (animateurs) ou financiers afin de réduire les tarifs que l’association est en mesure de proposer. Il s’agit de favoriser la socialisation, l’intégration et l’autonomie des participants. L’association vient aussi d’obtenir l’agrément “tourisme” et peut organiser des séjours (de moins de 5 jours). Elle attend prochainement l’agrément pour des séjours de plus de 5 jours.

