Alsace: des visites adaptées de Sélestat

Estelle Moser, animatrice du patrimoine à la ville de Sélestat, a organisé, hier samedi, une visite de la ville adaptée aux personnes à mobilité réduite. Par la suite, un travail similaire devrait être fait à destination des personnes malentendantes, malvoyantes et handicapées mentales. Estelle Moser a imaginé un circuit adapté aux personnes à mobilité réduite, en collaboration avec le centre communal d’action social (CCAS). Un circuit plus court que l’habituelle visite destinée aux valides et qui tient compte des problèmes d’accessibilité. Bravo à cette animatrice. au fait, d’autres villes pourraient en prendre de la graine, non ?