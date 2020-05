Allocations familiales : Le nouveau guide la CAF est en ligne

Prestations de la Caisse d’Allocations Familiales : Le Guide des Prestations 2020 de la Caf est disponible en ligne

La Caf publie son Guide des prestations 2020 ! Au sommaire de ce document également disponible en lecture facile : 32 pages de magazine, illustrées par des images, tableaux et encadrés pratiques. Comment savoir si l’on a droit aux allocations familiales ? Quelles sont les conditions pour recevoir la Prime d’activité ? Comment faire sa demande pour une aide au logement ? A partir de quel âge puis-je demander le Rsa ? Voici quelques unes des nombreuses questions auxquelles répond Le Guide des prestations de la Caf 2020 .

Il précise ainsi toutes les conditions, démarches et montants mis à jour pour faciliter l’accès aux droits de chacun, et notamment au regard du handicap.

Consultable en ligne, le Guide des prestations a été conçu pour être accessible facilement depuis l’ordinateur, la tablette ou encore le smartphone, dans une version interactive : le lecteur peut au fil de sa lecture, cliquer sur les liens qui renvoient vers les services en ligne ou les pages dédiées du site caf.fr.

Ce guide a pour de faciliter la vie des futurs et actuels allocataires. Il permet d’avoir à disposition l’ensemble des modes de contacts existants : sur le site caf.fr, l’application mobile MonCompte, les actualités en ligne de sa Caf, l’accueil en rendez-vous ou par téléphone, les espaces numériques, ou encore sur le conseiller virtuel du site Caf.fr.

Découpé par thématiques, ce Guide des allocations familiales permet de savoir, pour chaque situation de vie, les prestations auxquelles on peut prétendre, avec leurs derniers montants, les conditions et les démarches nécessaires :

– à l’arrivée d’un nouvel enfant ou en cas de congé parental ;

– lorsqu’on élève un ou plusieurs enfants ;

– si l’on paie un loyer ou un prêt avec des ressources modestes ;

– pour les salariés ou indépendants ;

– pour les personnes en situation de handicap ;

– lorsqu’on a des revenus modestes.

Une version pour les Départements d’outre-Mer est également disponible.