Allocations aux Adultes Handicapés, Pensions & Minimum Vieillesse :

L’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) constitue un revenu de substitution pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler normalement. Actuellement, le montant maximum de l’AAH n’est que de 628 euros mensuels.

QUI PEUT VIVRE AUJOURD’HUI AVEC CES 628 EUROS PAR MOIS QUI NOUS LAISSENT 200 EUROS EN DESSOUS DU SEUIL DE PAUVRETÉ ?

Nous revendiquons une AAH égale au SMIC, car le SMIC est le revenu minimum garanti à tous les travailleurs. Pour la même raison, nous demandons que les minimums de pensions (invalidité et vieillesse) et l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées, ex Minimum Vieillesse) soient également alignés sur le SMIC. (NB : Après 60 ans, les personnes handicapées ne touchent généralement plus l’AAH.)

La hausse de 5 % annoncée par le Gouvernement pour l’année 2008 ne change rien à cette situation, d’autant plus que l’essentiel de cette hausse (3,9 %) n’aura lieu qu’en septembre, et que l’inflation rapide et les franchises médicales annulent déjà les 5 % non encore acquis !

M. Sarkozy a ouvert la Conférence nationale du Handicap le 10 juin. En annonçant cette conférence, les ministres Valérie Létard et Xavier Bertrand ont déclaré : « La question des ressources des personnes handicapées ne peut plus aujourd’hui se limiter à l’allocation aux adultes handicapés. Nous présenterons lors de cette Conférence un plan d’action sur les ressources et l’emploi des personnes handicapées ». Pour beaucoup d’allocataires handicapés, ces annonces ne répondent pas à nos revendications. Certes, certains bénéficiaires de l’AAH sont demandeurs d’emploi, et il convient de leur permettre enfin d’exercer un travail stable et correctement rémunéré, mais beaucoup d’autres allocataires n’ont pas cette capacité de travailler du fait du handicap ou de l’âge.

POUR SOUTENIR LES REVENDICATIONS LÉGITIMES DES PERSONNES HANDICAPÉES ET ÂGÉES :

o Alignement de l’AAH, de l’ASPA et de tous les minimums de pensions (retraite, invalidité) sur le SMIC.

o Possibilité d’un véritable cumul de l’AAH avec un revenu professionnel pour toutes les personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante garantissant ainsi un revenu supérieur au SMIC.

o Suppression de la prise en compte des revenus du conjoint/concubin/PACsé dans le calcul de l’AAH et des autres allocations et pensions. L’examen des droits ne doit tenir compte que des revenus du seul bénéficiaire handicapé, et de l’entretien des personnes à sa charge.

o Suppression de l’exigence de non activité professionnelle pendant 12 mois pour toute demande d’AAH par une personne ayant un taux d’incapacité entre 50 et 80 %.

o Assouplissement des critères d’accès au complément des ressources pour toutes les personnes en situation de handicap ou de maladie invalidante qui ne peuvent pas travailler, et qui ont des ressources inférieures ou égales au montant de la GRPH (Garantie de Ressources des Personnes Handicapées) c’est-à-dire 807 €.

o Accès réel et effectif aux soins pour tous en ouvrant le bénéfice de la CMU complémentaire à toutes les personnes en dessous du seuil de pauvreté (le plafond de ressources pour avoir droit à la CMU complémentaire est de 606 € / mois pour une personne seule).

o Suppression de toutes les franchises médicales.

Comité pour le Droit au Travail des Handicapés et l’Égalité des Droits

CDTHED – 4, place des Jacobins – 38130 Échirolles – France

Téléphone : 04 76 84 62 95 – Courriel : contact@cdthed.fr

Site : http://www.cdthed.fr/