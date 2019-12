Créée en 1989 et s’inscrivant dans le plan gérontologique des Hauts-de-Seine 2005-2010, l’allocation aux familles hébergeant leur ascendant (AFHA) est versée aux enfants ou petits-enfants hébergeant chez eux leur ascendant. Elle concerne les familles (ascendants et descendants) résidant dans les Hauts-de-Seine et sous certaines conditions d’âge, de résidence et de ressources. Depuis le 1er juillet 2005, son montant s’élève à 300 euros mensuels contre 153 euros auparavant.

Ce dispositif favorise le maintien à domicile des personnes âgées, rompt leur isolement, favorise l’entraide familiale et compense les frais supplémentaires liés à la cohabitation avec un parent âgé. Il s’agit d’encourager la solidarité entre les générations, et à différer l’admission éventuelle des personnes âgées en maison de retraite, si elles le souhaitent, et contribuer financièrement aussi à la “ bientraitance ” de la personne âgée. Cette allocation peut se cumuler avec l’allocation personnalisée d’autonomie (APA). Bien-sûr, cette allocation est uniquement réservée aux enfants et petits enfants qui accueillent à leur domicile, leur ascendant. Cette allocation est attribuée par décision du Conseil général.

Pour bénéficier de l’AFHA, l’ascendant et les enfants ou petits-enfants doivent avoir résidé de manière continue dans le département des Hauts-de-Seine depuis au moins une année précédant la demande. La cohabitation devra être effective au moment de l’attribution de l’allocation. La personne doit être âgée de 75 ans ou plus, ou de 60 ans si elle est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), et ne doit pas disposer de ressources mensuelles supérieures à 1 400 €. Les enfants ou les petits-enfants doivent être majeurs, et ne pas disposer de ressources mensuelles supérieures à 2 550 € pour une personne seule ou 3 500 € pour un couple.

L’allocation est attribuée pour un an à compter du 1er jour du mois de réception du dossier complet ou du 1er jour du mois où toutes les conditions sont remplies. Elle est versée mensuellement sur le compte du descendant (enfant ou petit-enfant). En cas d’absence de la personne âgée supérieure à un mois, l’allocation est suspendue et elle est rétablie au 1er jour du mois de retour à domicile. Le dossier fait l’objet d’une révision annuelle au vu des justificatifs actualisés.

1 M€ sont consacrés en 2008 par le Conseil général pour financer cette allocation. 247 familles bénéficient actuellement de cette allocation. Le dossier d’inscription est disponible sur simple demande téléphonique ou par courrier. Il suffit de le remplir et de le retourner, accompagné des justificatifs demandés, au Conseil général :

Conseil général des Hauts-de-Seine

Direction des personnes âgées, handicapées et santé

Service de l’aide sociale aux personnes âgées

2/16 bd Soufflot

92000 Nanterre

01 47 29 35 90 (permanence téléphonique)