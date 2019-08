Allez comprendre !

Les mystères de l’accessibilité sont parfois impénétrables, aux antipodes de ce que le citoyen handicapé peut attendre. Pour exemple, deux cas d’école (euphémisme pour l’un des deux).

Le premier concerne le Mont Saint-Michel ; patrimoine mondial de l’humanité, visité par des millions de touristes, le Mont a fait l’objet de travaux géants pour son aménagement – qui fait polémique. Parkings géants, navettes et cheminements modifiés sont en place : pour se garer sur le parking réservé aux PMR, il faut montrer patte blanche à la borne d’entrée, munie d’une caméra qui vérifie votre macaron. La barrière se lève alors et on peut se garer pour embarquer dans une navette électrique. Jusque-là, tout va bien. Après une paire de kilomètres, le chauffeur déploie la rampe et vous dépose à l’entrée du Mont. Et là, patatra… le plan incliné censé vous amener vers l’entrée est trop pentu pour ne serait-ce que penser l’emprunter. Demi-tour vers la navette pour repartir vers le parking, mais le chauffeur descend pour nous ouvrir une porte en fer, avec un accès direct à l’intérieur du Mont Saint-Michel. La porte est étroite, mais ça passe et on atterrit à l’entrée, dans un flot continu de touristes de tous les continents. Devant soi, la montée infernale, impossible à prendre en fauteuil roulant – électrique ou manuel. Je suis un chanceux, je suis venu en gyropode adapté et je me lance. Le degré de la pente est tellement impor-tant qu’il est impossible de s’arrêter. De toute façon, aucun des magasins bordant la montée n’est accessible, ils ont tous des marches. Et arrivé en haut de la rue principale il n’y a que des escaliers. Le retour vers l’entrée est donc obligatoire – et vers le parking aussi, puisqu’il n’y a rien de prévu pour une visite PMR.

Pour sortir du parking, il faut s’acquit-ter de la somme de 8,50 euros, pour moins d’une heure sur place. On a beau regarder partout, nulle part il est indiqué que la visite – ne serait-ce que partielle – du Mont Saint Michel est impossible aux PMR. Pourtant, tout est prévu pour : parking adapté et navettes électriques ; des milliers d’euros ont été investis pour ne pas pouvoir profiter, même au prix d’efforts, d’une partie du monument.

À l’autre bout du Mont Saint-Michel, la petite école primaire de Montlegun, hameau proche de Carcassonne accueille depuis le mois de novembre le petit Tiago. Tiago a 8 ans et se déplace en fauteuil roulant à cause d’une maladie osseuse. Une simple rampe devrait lui permettre d’entrer dans sa classe, mais celle-ci n’est toujours pas en place, et Tiago n’est pas autonome. Pour réaliser ces menus tra-vaux, la mairie doit passer par les appels d’offre et nommer une entreprise. Tiago n’aura son plan incliné que l’année pro-chaine et devra être manipulé comme un paquet pour avoir droit à son éducation (par ailleurs obligatoire). Avec d’un côté, des travaux d’Hercule pour amener des PMR devant un monument qu’ils ne pourront pas visiter et de l’autre un enfant handicapé privé d’autonomie pour quelques centaines d’euros à investir pour un plan incliné, l’accessibilité à la française est encore et toujours à faire… et à penser !

Pierre Bardina

Pierre Bardina est créateur d’andy.fr, portail d’informations sur le handicap moteur. C’est suite à un accident de plongée, en 1996, qu’il devient paraplégique.