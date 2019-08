Aller au-delà des différences

En produisant le DVD « Au-dessus des nuages », la Cuisine aux Images Production a voulu traiter un sujet délicat et peu souvent abordé, celui du handicap et de l’enfance. Chaque portrait d’enfant aborde en effet une déficience différente : motrice, mentale, visuelle, auditive et autistique. Angelo, Louna, Tristan, Benoît, Guillaume et Solène nous font partager leur quotidien d’enfant. Ils nous révèlent leurs difficultés, mais aussi leurs moments de joie et de bonheur. Cette collection documentaire veut convaincre le spectateur qu’une passerelle est possible entre enfants en situation de handicap et enfants valides.

L’association « Une souris verte » est venue appuyer cette volonté de sensibilisation en proposant des outils pédagogiques à destination des enfants (de la 6e à la 3e) et de leurs professeurs. Un livret pédagogique et un mémo permettent d’approfondir les différentes problématiques du handicap. Le site internet www.enfantdifferent.org/audessusdesnuages propose aussi des outils pédagogiques supplémentaires qui prolongeront la discussion autour des six films documentaires.





Les lyonnais peuvent se procurer DVD et outils pédagogiques auprès d’Une souris verte – 279, rue André Philip – 69003 Lyon. On peut aussi les commander sur le site www.enfantdifferent.org/audessusdesnuages. Seuls les frais de port sont payants (5 euros).