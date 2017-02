Alimentation santé: Découvrez La santé dans l’assiette

C’est bien connu, la santé est dans l’assiette! C’est pourquoi nous vous présentons ici un site web qui vous dévoilera tous les secrets de l’alimentation santé ainsi que des recettes simples et équilibrées.

Si vous aimez faire attention à ce que vous mangez, comprendre ce qu’il y a de bon ou mauvais dans tel ou tel aliment, connaître les recettes et proportions indispensables pour rester en forme, « La santé dans l’assiette » est le site d’alimentation santé fait pour vous.

Les vertus cachées des aliments pour une alimentation santé réussie

Ce site web pratique et ludique propose de nombreux conseils et articles pour percer les secrets les plus méconnus de tous types d’aliments.

Parmi les sujets abordés on trouve ainsi: Les vertus des graines de lin. Les additifs autorisés dans le bio. Les bienfaits des fruits et légumes à identifier en fonction de leurs couleurs. Les atouts alimentation santé du poireau. Les galettes de riz soufflé remises en question. Les différentes graisses existantes. L’intérêt de boire un verre d’eau citronnée le matin. Les OGM de Monsanto autorisés par l’Europe. Les alternatives au sucre. Devenir végétarien: le végétarisme en trois leçons. La spiruline : l’aliment le plus riche de la planète. Cacao et chocolat noir : le plein de nutriments. Des aliments pour bien affronter l’hiver. Ce qu’il ne faut pas faire après un repas. Le kiwi : petit mais costaud. Les sources de calcium végétal : le calcium sans lait. Faire le plein de magnésium. Et bien d’autres encore, à travers la rubrique actualités notamment.

Des dossiers thématiques autour de l’alimentation et la nutrition

Ce site internet dédié à l’alimentation santé propose également un agenda des événements liés à la santé en France, ainsi que des dossiers thématiques, sur des sujets comme : les antioxydants, l’alimentation biologique, les protéines végétales, les vitamines, les épices, l’équilibre acide-base… Vous y trouverez aussi des recettes variées : cuisine saine, incontournable, détox, sans gluten, végétariennes… et des fiches pratiques, par exemple sur les saisons correspondant à chaque fruit et légume.

Pour en savoir plus et explorer davantage ce site, rendez-vous sur : www.lasantedanslassiette.com