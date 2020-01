Algérie: un téléthon pour aider les Somaliens victimes de la famine

ALGER, (AFP) – La télévision et la radio algérienne ont lancé mercredi soir un téléthon pour venir en aide aux victimes de la sécheresse en Somalie, pays qui affronte sa pire famine depuis 60 ans.



Plusieurs responsables algériens ont participé à une émission spéciale dédiée aux victimes de cette sécheresse, retransmise en direct à partir de 20H00 GMT par la télévision algérienne.

“Un compte a été ouvert dans une banque publique pour faire la collecte des fonds destinés à la population somalienne”, a précisé Salim Saadoun, un animateur de la radio publique francophone chaîne III, qui a également diffusé en direct et à la même heure le lancement de ce téléthon.

Depuis juillet, les Nations unies ont déclaré six régions du sud somalien en état de famine. Le président du Croissant rouge algérien (CRA), Hadj Hamou Benzeghir, a appelé les Algériens “à privilégier les dons en espèce” car, a-t-il expliqué, “il est plus facile et moins coûteux de transférer de l’argent”.

Durant les deux émissions, de nombreux auditeurs et téléspectateurs ont appelé les Algériens à participer à cette campagne de solidarité avec les Somaliens et promis de faire des dons.

Des célébrités sportives ont également participé au lancement de ce téléthon. “Chaque algérien doit contribuer” à cette opération, a notamment déclaré à la radio l’ex-championne d’Afrique de Judo Salima Souakri.

Le gouvernement algérien avait accordé en août une aide humanitaire de dix millions de dollars aux pays de la corne de l’Afrique, frappés par la famine. Cette aide a été octroyée sur décision du président Abdelaziz Bouteflika à l’Ouganda, l’Ethiopie, le Kenya, l’Erythrée et la Somalie.