Algérie: “Le handicap est l’affaire de tous”

Le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale établie à l’étranger, M. Djamel Ould Abbès, a appelé tous les acteurs de la société à oeuvrer davantage pour la prise en compte des préoccupations des personnes handicapées dans tous les domaines. “Le handicap est l’affaire de tous”, a souligné le ministre à l’occasion de l’ouverture des travaux du Conseil national des personnes handicapées, un organisme de concertation chargé d’examiner toutes les questions relatives à leur insertion socioprofessionnelle.

La réunion du Conseil national des personnes handicapées intervient à un moment propice du renforcement des actions du gouvernement qui impulsent une nouvelle dynamique de développement à travers la mise en oeuvre du programme présidentiel, a-t-il ajouté. S’agissant de la législation relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, il a affirmé qu’elle a été “révisée et complétée” et “les mécanismes, l’organisation et les programmes susceptibles d’assurer une promotion effective de cette catégorie de la population et de faciliter son insertion sociale, mis en place”. Dans ce cadre, il a cité la loi n°02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées qui est venue, a-t-il dit, “couronner ces efforts et instituer le cadre général de la prise en charge des personnes handicapées”. Cette loi a érigé en responsabilité nationale “la prévention des handicaps et le dépistage, ainsi que les soins, l’éducation, le formation professionnelle, l’emploi et l’intégration socio-économique des personnes handicapées”, a-t-il expliqué.

Multiplier les classes intégrées

Dans ce cadre, et à travers de nombreux dispositifs et stratégies adoptés et appliqués en faveur de cette catégorie de personnes, “notre politique est parvenue à s’insérer dans le contexte international et à consacrer les “règles pour l’égalité des chances des personnes handicapées” adoptées par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1993″, a relevé M. Ould Abbès. Rappelant la ratification par l’Algérie de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, il a indiqué que le pays s’engageait ainsi à mettre en pratique dans ses lois les principes énoncés dans la Convention avec les dispositions et normes internationales. A ce titre, une commission ad-hoc sera mise en place au sein du Conseil national des personnes handicapées, a précisé le ministre, afin de mettre en adéquation les textes législatifs et réglementaires algériens régissant l’ensemble des dispositifs de prise en charge, déjà mis en oeuvre, avec la Convention internationale des personnes handicapées. Concernant la prise en charge des enfants handicapés, il a évoqué la multiplication des classes intégrées en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, et ce, afin d’intégrer les enfants handicapés dans des classes normales, affirmant à cet égard que depuis trois ans, ces classes évoluent d’une manière “très encourageante”.

Signature de décret

Dans le domaine de l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées, le ministre a indiqué qu’à la faveur d’une convention signée avec le secteur de l’enseignement et de la formation professionnelles, 3.182 jeunes handicapés ont bénéficié d’une formation adaptée au titre de l’année 2008, dont 1 875 garçons et 1 307 filles. Il a ajouté, dans le même cadre, que son département oeuvrera très prochainement à la signature du décret exécutif prévoyant “la réservation de 1% des postes de travail au profit des personnes handicapées, reconnus aptes à travailler, dans les entreprises publiques et privées”. Il a rappelé, à cet effet, que le secteur de la solidarité nationale disposait de 234 centres d’enseignement et d’éducation spécialisés prenant en charge les différents types de handicaps, répartis entre 140 centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, 26 Ecoles des jeunes aveugles, 49 écoles des jeunes sourds, 8 centres des insuffisants respiratoires et 11 centres médicaux psychopédagogiques de handicapés moteurs. A noter que les travaux du Conseil national des personnes handicapées verront l’installation de quatre commissions chargées de la prévention du handicap, l’enseignement et l’éducation spécialisée, l’aide aux personnes handicapées ainsi que l’insertion socioprofessionnelle. (Source El Moudjahid)