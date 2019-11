Alexandre le Grand en LSF à Aurillac

Le mardi 9 février à 20h45, au Théâtre d’Aurillac (15), l’Ensemble Vocal Musicatreize présentera un conte musical écrit et composé par Jean-Christophe Marti d’après le récit légendaire des voyages d’Alexandre le Grand à la rencontre des peuples d’Afrique et d’Israël. Ce spectacle qui émerveillera aussi bien les grands que les petits propose une approche très visuelle de la musique, avec douze chanteurs, un percussionniste et deux comédiens sourds jouant en langue des signes (Levent Beskardes et Delphine Saint Raymond).

Théâtre d’Aurillac, 4 rue de la Coste. Réservations 04 71 45 46 04 ou par E-mail : billetterie@mairie-aurillac.fr