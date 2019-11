Alerte sur les tatouages !

Tous les tatouages ne sont pas en cause mais seulement ceux faits au creux des reins. Les dermatologues viennent de tirer la sonnette d’alarme: en effet une jeune femme tatouée à cet endroit risque fort de se voir priver, le jour où elle accouchera, du confort de la péridurale.

Car l’anesthésie du bassin se fait par injection du produit dans le bas du dos et – ce que les tatoueurs ignorent – il existe à cet instant, un risque de pénétration de l’encre du tatouage dans le liquide céphalo-rachidien, ce qui peut être gravissime. D’où le refus affiché par prudence par certains anesthésistes, surtout si le tatouage en question est trop dense. Par prudence en effet, car aucun cas de ce type n’a encore été décrit ! Si le tatouage vous tente, demandez qu’on vous le fasse un peu plus haut. Un tatouage bien fait, par des professionnels reconnus, n’est absolument pas dangereux. En revanche, il faut mettre en garde contre le risque de transmission du virus du Sida ou de l’hépatite lors du percement de la peau par l’intermédiaire de petites particules de sang invisibles qui demeurent sur des instruments à la propreté douteuse et mal stérilisés. (source France Info)