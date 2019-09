Alerte à la tuberculose

La directrice de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Margaret Chan, a averti de l’émergence de souches de la tuberculose très résistantes qui vont rapidement devenir incontrôlables, et a exhorté les pays concernés à combattre cette menace grandissante pour la santé publique mondiale.

Margaret Chan demande aux ministres de la santé et aux hauts responsables des 27 pays les plus gravement touchés par ces nouvelles souches résistantes du bacille de prendre des mesures drastiques pour améliorer leur dépistage et renforcer leur système de santé. “Appelez cela comme vous voulez -une bombe à retardement ou une poudrière. Quoi qu’il en soit, la situation est potentiellement explosive”, a estimé la responsable de l’OMS à Pékin, en introduction à un congrès de trois jours consacré à la tuberculose résistante.

Des formes inhabituelles

La tuberculose est provoquée par des germes qui se transmettent par l’air, quand un malade tousse, éternue ou parle. C’est une maladie ancienne et curable mais qui prend deux formes inhabituelles: celle d’une tuberculose multi-résistante au traitement, c’est-à-dire qui ne répond pas à deux des médicaments les plus utilisés, et celle d’une tuberculose ultra-résistante, à peu près incurable. Non dépistées, les personnes porteuses du bacille résistant peuvent transmettre la maladie et déclencher une épidémie, dans une économie fortement mondialisée. Et même détectées, les personnes infectées doivent se tourner vers des médicaments plus efficaces et plus chers, inabordables dans le système de soins de nombreux pays. Selon l’OMS, moins de 5% des cas estimés de tuberculose sont détectés et moins de 3% traités.