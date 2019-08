ALE, une association facilitatrice d’insertion

Depuis sa création en 1998, l’association Avenir Liberté Égalité, plus connue sous le nom ALÉ, a pour objectif l’insertion de la personne handicapée dans la société, incitant et aidant la personne elle-même tout en agissant sur la société pour que soient aplanies les difficultés qui s’opposent à cette insertion. L’association intervient en particulier dans le domaine de l’emploi, afin de faciliter l’embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises et autres structures de travail en accompagnant et assistant ces entreprises dans les démarches conduisant au recrutement de ces personnes.

Dans ce but, l’association mène actuellement une enquête auprès d’entreprises et de personnes cherchant un emploi, afin d’identifier les problèmes existants et de faciliter les rencontres aboutissant à des contrats de travail. Tous les concours seront les bienvenus pour participer à cette enquête sur les améliorations à apporter dans les relations entre employeurs et personnes en recherche d’emploi.

Développement logistique spécifique

Le tourisme et l’accessibilité font également partie des actions menées par ALÉ, qui propose son savoir-faire et son expérience aux collectivités territoriales pour évaluer l’accessibilité de leur territoire dans le domaine touristique et dans le développement logistique spécifique à l’accueil de la personne en situation de handicap sur leurs lieux de séjour, tout en insistant sur l’importance de la formation des personnels. Dans ce domaine aussi, l’association a vocation de collaborer aux audits de territoire menés par la « Mission d’Ingénierie Touristique en Rhône-Alpes» (Conseil Régional). Au sein de l’association, le tourisme constitue une activité de loisir et un moyen d’échanges pour les membres d’ALÉ avec les autres personnes. Sorties diverses et week-end sont organisés, éventuellement en partenariat avec d’autres organismes ou associations relevant ou non du handicap.

Projets de mise en conformité

La « bonne accessibilité » des établissements recevant du public, des logements, de la voirie et des transports est une condition essentielle de l’insertion dans la vie sociale des personnes atteintes d’un handicap. ALÉ qui est membre du Collectif des Associations du Rhône Pour l’Accessibilité, est donc souvent sollicitée pour participer aux travaux des commissions, pour donner un avis sur les projets de mise en conformité et pour procéder à des visites de terrain. Etre membre du CARPA depuis plusieurs années est, pour ALÉ, une évidence car ce collectif permet aux associations du handicap qui le composent d’être une force de pression sur les organismes publics ou privés pour obtenir une meilleure prise en compte de l’accessibilité.

Association ALÉ Avenir Liberté Egalité : 129 rue Chaponnay 69003 Lyon Tél : 04 78 89 05 54 E-mail : ale@.alehandicap.fr Site internet : www.alehandicap.fr

Dans tous ces domaines qu’elle aborde, l’association ALE entend travailler en collaboration et complémentarité avec les organismes, structures ou associations qui poursuivent les mêmes objectifs. ALE souhaite également s’engager dans de nouvelles pistes permettant toujours davantage aux personnes handicapées de se prendre en charge, avant d’être prise en charge, ce qui implique que la société soit disposée à faciliter cette démarche.