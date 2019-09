La prochaine matinée scientifique de l’Institut de Recherches Scientifiques sur les Boissons (IREB) se déroulera le 12 octobre prochain à Paris* et sera consacrée à l’épigénétique, c’est-à-dire les mécanismes par lesquels des évènements de vie précoces peuvent agir sur le biologique et retentir sur les traits de personnalité, voire la vulnérabilité à des addictions. En matière d’alcoolisme et d’addictions en général, l’influence de certains évènements de vie sur l’expression des gènes est une voie de recherche de plus en plus importante.

Ces phénomènes, qualifiés « d’épigénétiques » ont une influence sur les comportements. Par exemple, des recherches ont montré qu’une exposition précoce à l’alcool peut conduire des souris normalement aversives à devenir appétentes à l’âge adulte mais peut, au contraire, diminuer l’appétence de celles qui sont plus naturellement portées vers l’alcool.

Pour en savoir plus, Thierry Danel, psychiatre, addictologue et membre du comité scientifique de l’Ireb et Laurence Lanfumey, directeur de recherche à l’Inserm et spécialiste de la physiopathologie de l’addiction, présenteront à la fois des observations cliniques, l’état de la recherche et les connaissances actuelles. Ils tenteront notamment de vulgariser un sujet complexe mais essentiel à la compréhension de l’inégalité devant certaines pathologies, dont la maladie alcoolique.

*Pour toute information / inscription : Ireb :(0)1 48 74 82 19, ireb@ireb.com

Ireb – 37e Matinée scientifique

« Alcool : sommes-nous le produit de notre histoire ou de nos gènes ?»

Mardi 12 octobre 2010 à 8 h 30

Salons de la Maison des Arts et Métiers

9 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris

A propos de l’IREB

Fondé en 1971, à l’initiative de sociétés productrices et distributrices de boissons alcoolisées, l’Ireb a pour mission de contribuer à la recherche alcoologique, à la fois par les études que l’Institut conduit pour son nom propre (Observatoire « Les Français et l’Alcool », Enquêtes « Jeunes et Alcool ») et par les travaux qu’il subventionne. A la suite d’un appel d’offres annuel, son comité scientifique attribue de manière autonome des subventions aux travaux alcoologiques d’une trentaine d’équipes de chercheurs en sciences biomédicales et sciences humaines. Plus de 400 programmes de recherches ont été subventionnés à ce jour. Dans le cadre de sa mission, l’Ireb entend être à la fois un organisme de recherche, une source de documentation et un lieu d’information sur l’alcool.