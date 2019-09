Alcatel-Lucent signe un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Alcatel-Lucent annonce la signature d’un accord cadre en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, CFE-CGC). Cet accord triennal couvre l’ensemble des sociétés du Groupe en France (10 000 salariés dont 25% de femmes), réparties sur une quinzaine de sites. Il est l’aboutissement de 6 mois d’échanges avec l’ensemble des représentants du personnel pour analyser les écarts de parité, les comprendre et proposer des mesures concrètes et efficaces pour réduire, et à terme, faire disparaitre ces écarts entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de cet accord, Alcatel-Lucent a décidé de mettre en place un plan d’action qui s’articule autour de trois grands volets :

Féminisation de l’entreprise et des filières : Alcatel-Lucent souhaite promouvoir la féminisation au sein de l’entreprise, en particulier dans des fonctions où la proportion de femmes est faible, par exemple en recherche et développement. A ce titre, concernant le recrutement et la mobilité, une attention particulière sera portée aux candidatures de femmes sur des métiers et des fonctions fortement masculinisées. De même, pour tout poste de management à pourvoir en interne, une candidature féminine sera recherchée. Il s’agit également de sensibiliser bien en amont les futurs jeunes diplômés des filières techniques afin de briser les stéréotypes. Plusieurs mesures sont prévues comme des actions de sensibilisation auprès des acteurs de l’Education nationale.

Actions de promotion des carrières et des salaires des femmes : Une enveloppe d’un million d’euros sur trois ans a été allouée pour des actions de promotion des femmes. La première partie de l’enveloppe (40% de la somme globale) sera distribuée dans les trois mois de mise en œuvre de l’accord ; les deux autres parties de l’enveloppe (40% et 20%) seront versées pendant les deux années suivantes. Ces actions de promotion viennent au-delà des mesures mises en place notamment pour veiller à ce que les augmentations qui ont lieu pendant les congés maternité, parentaux ou d’adoption soient à minima égales aux augmentations moyennes.

Conciliation vie privée/vie professionnelle : Le groupe Alcatel-Lucent réaffirme sa volonté d’accompagner ses salariés dans une meilleure conciliation de leur vie privée et professionnelle. Ainsi, Alcatel-Lucent s’engage à compléter la rémunération des salariés pendant le congé paternité afin d’atteindre 100% du salaire de base. De plus, les départs et retours des congés maternité, d’adoption et parentaux seront particulièrement accompagnées par les services des ressources humaines par le biais d’entretien systématique et d’aménagement d’horaires. Concernant le temps partiel, aujourd’hui majoritairement féminin, l’accord affirme la volonté d’accompagner les demandes de temps partiel des salariés hommes.

Plus généralement, les mesures prévues dans ce volet s’appuient sur de futures négociations en vue d’une harmonisation des accords de temps partiel, de télétravail à domicile et de compte épargne temps (CET) à toutes les filiales françaises. Au terme de cette harmonisation, les salariés qui le souhaitent pourront utiliser leur CET à la naissance d’un enfant pour rester en famille plus longtemps, grâce au congé capital parentalité mis en place par le groupe Alcatel-Lucent.

Alcatel-Lucent a signé dès 2005 la charte de la diversité, puis, la charte des bonnes pratiques en mars 2009 afin de promouvoir la diversité et l’égalité des chances pour les femmes dans l’industrie des TIC. Le 7 mai 2009, le groupe Alcatel-Lucent annonçait la signature de la charte de la parentalité en entreprise renforçant ainsi son engagement pour développer et mettre en place des pratiques en faveur de la parentalité. Le Groupe s’engage également à faire évoluer les représentations liées à la parentalité dans l’entreprise, créer un environnement favorable aux salariés-parents, et respecter le principe de non–discrimination dans l’évolution professionnelle des salariés-parents. Enfin, le 16 février 2010, Alcatel-Lucent a participé au lancement officiel du Club «Crèches & Entreprises» qui réunit les entreprises exemplaires en matière de création de places de crèche ou de financement de berceaux en faveur des enfants de leurs salariés.