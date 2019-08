Alcatel-Lucent lance un programme pédagogique pour jeunes handicapés

Alcatel-Lucent vient de créer l’association @talentEgal dont la vocation est de piloter le nouveau programme pédagogique d’accès aux études supérieures dédié aux jeunes handicapés. Alcatel-Lucent, comme beaucoup de grandes entreprises, est confrontée dans ses recrutements au problème du nombre limité d’élèves handicapés diplômés des grandes écoles et universités. C’est à partir de ce constat qu’est née l’idée d’un programme pour aider les jeunes en situation de handicap à accéder aux études supérieures (Bac +2 à Bac +4/5). Initié par la Mission Handicap de l’entreprise, le Programme@talentEgal se veut une passerelle entre collèges, lycées, études supérieures et insertion professionnelle.

Il rassemble, sur plusieurs sites en France, collaborateurs d’Alcatel-Lucent et établissements partenaires. Les filières proposées sont au cœur des métiers d’Alcatel-Lucent : réseaux & télécommunications, électronique, informatique, finance, commerce international, marketing & communication, ressources humaines…

Favoriser l’accès aux écoles d’ingénieurs

« Seuls 4% des élèves en situation de handicap sont diplômés des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce ! C’est insuffisant. C’est pourquoi Alcatel-Lucent a lancé ce programme « handi-accueillant » afin d’encourager ces jeunes à continuer leurs études. Nous voulons les aider à surmonter l’autocensure culturelle et prendre confiance en eux en leur permettant à terme d’intégrer une grande entreprise de dimension mondiale a déclaré Didier Baichère, directeur des ressources humaines d’Alcatel-Lucent en France.

Ainsi, l’association @talentEgal a pour objet principal de favoriser l’accès aux jeunes en situation de handicap aux études universitaires notamment aux écoles d’ingénieurs dans les domaines de l’informatique, l’électronique, des télécommunications ou écoles de commerce. La finalité étant d’améliorer leur employabilité par des entreprises nécessitant ces compétences spécifiques.

En intégrant ce programme pédagogique, les jeunes entrent dans le monde de l’entreprise via un contrat d’alternance ou une convention de stage. Un dispositif de tutorat sécurise l’ensemble de leur parcours de formation. Ils bénéficient également d’un ensemble de prestations comprenant notamment l’accès à des cours spécifiques délivrés par Alcatel-Lucent University, des possibilités de stages à l’étranger et des aménagements de leur poste de travail et de leur environnement. La promotion 2010 compte une dizaine d’étudiants.