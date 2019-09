Alcatel–Lucent et l’association @talentEgal partenaires du Challenge 2011 du « Monde des Grandes Ecoles et Universités »

Alcatel-Lucent participe pour la première fois au Challenge du « Monde des Grandes Ecoles et Universités ». Cette journée de rencontres entre étudiants et professionnels s’effectue dans un cadre sportif, convivial et festif mais aussi informatif et éducatif. La troisième édition de cet événement se tiendra le samedi 28 mai, au Stade Charléty à Paris. Alcatel-Lucent et l’association @talentEgal ont choisi de mettre l’accent sur la sensibilisation des managers de demain au handicap.

« Le Challenge ‘du Monde des Grandes Ecoles et Universités’, c’est un évènement unique qui permet de se rencontrer et d’échanger dans un autre contexte. Faire du sport ensemble et s’amuser crée des conditions propices à des contacts informels et conviviaux », déclare Didier Baichère, directeur des ressources humaines d’Alcatel-Lucent en France. « Dans un tel cadre, il est plus facile également d’aborder un sujet sensible et souvent tabou encore, celui du handicap, et de démontrer que l’égalité de chances peut être une réalité aujourd’hui. Nous invitons tous les participants à venir rencontrer nos collaborateurs sur notre stand, afin de s’informer sur nos métiers et nos différents programmes d’aide à l’insertion de jeunes, et en particulier sur notre « Plan 1000 jeunes » et le programme@talentEgal. »

Dans le domaine des ressources humaines, Alcatel-Lucent met l’accent sur la diversité, l’équilibre intergénérationnel, l’égalité professionnelle et l’égalité des chances au sein de l’entreprise. Pour cela, elle porte une attention particulière à l’insertion des jeunes, et notamment des jeunes femmes, toujours sous-représentées dans les filières technologiques des écoles et grandes entreprises.

Le coup d’envoi avait été donné dès 2009 avec le « Plan 1000 jeunes » dans le cadre duquel Alcatel-Lucent s’est engagé à recruter chaque année 1000 jeunes dans ses établissements en France sous forme de contrat d’apprentissage, stages ou VIE (Volontariat International en Entreprise).

En 2010, Alcatel-Lucent a également lancé le programme @talentEgal. Ce programme, conçu comme une véritable passerelle entre les lycées, les établissements d’enseignements supérieurs et les entreprises, vise à aider les jeunes en situation de handicap à accéder aux études supérieures (Bac +2 à Bac +4/5). Gérée par l’association @talentEgal, le programme rassemble aujourd’hui 6 partenaires, écoles d’ingénieurs, de management ou universités. La première promotion de septembre 2010 poursuit actuellement sa formation et ses stages au sein de différents établissements d’Alcatel-Lucent en France.

Alcatel-Lucent est aussi l’un des principaux partenaires de l’opération « Déployons Nos Elles », pilotée par l’IMS-Entreprendre pour la Cité, qui se déroule actuellement dans 30 établissements en France. Dans le cadre de ce programme, à l’heure où le gouvernement s’apprête à promulguer des décrets sur l’égalité professionnelle en entreprise, 35 professionnelles présentent leur «métier d’hommes » aux collégiens. Le but étant de faire découvrir le champ des possibles aux jeunes filles, dès leur orientation scolaire, pour favoriser davantage la mixité en entreprise.

Pour plus d’information, rendez-vous au Challenge du ‘Monde des Grandes Ecoles et Universités’, le samedi 28 mai, au Stade Charléty à Paris. Une centaine de collaborateurs d’Alcatel-Lucent participeront à ce challenge pour nouer des contacts privilégiées avec leurs jeunes ‘compétiteurs’ dans les diverses disciplines. Ils se tiendront également à disposition des participants, désireux de mieux connaître l’activité du groupe et de découvrir les opportunités de carrières, dans l’espace ‘rencontres métiers’ durant la journée. Ils pourront, enfin, découvrir sur notre stand une démonstration en live d’une caméra HD utilisant une connexion en haut débit mobile (nouvelle génération 4G/LTE).