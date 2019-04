Alain Bernard challenge quatre disciplines handisport

Alain Bernard « dans la peau » de 4 athlètes handisport

Alain Bernard parviendra-t-il à nager avec les poings serrés et les jambes attachées ? Pour devenir un Harmonie Heroe, le double champion olympique de natation a accepté de relever un défi fou, se glisser dans la peau de 4 athlètes handisport. Les épisodes de cette web-série inédite, animée par le champion de para natation Théo Curin, sont à retrouver en ligne à partir du 23 avril 2019.

Cliquez pour regarder la vidéo

Il arrive les yeux bandés et ne découvre qu’au dernier moment quel sport il doit pratiquer et avec quel athlète. Le triple champion olympique Alain Bernard a accepté de partager quatre rencontres inédites avec des champions handisport : tester leur discipline en se mettant lui- même en situation de handicap.

Un beau challenge physique et mental qui illustre la volonté d’agir durablement pour le développement de la pratique du sport de haut niveau ou de loisir pour tous, quel que soit le handicap.

« Le fait d’avoir été immergé avec ces athlètes m’a permis de me rendre compte qu’avec le sport on peut tout faire quel que soit son handicap. Ce qui ressort c’est le sentiment de réussite et de bien-être que cela suscite en eux et c’est cela qu’il faut valoriser » a déclaré Alain Bernard à la fin du tournage.

Un parcours initiatique autour de 4 disciplines sportives Alain Bernard :

LA NATATION . Le nageur sera dans son élément pour cette première étape et nagera aux côtés de Théo Curin, dans des conditions aussi contraignantes que spectaculaires : les poings serrés et les jambes attachées.

L’ATHLÉTISME . Il devra s’élancer sur un 400m contre Valentin Bertrand, le champion de France espoir (né avec une hémiplégie). Alain aura un bras en écharpe et un poids de 2kg sur une jambe.

LE GOALBALL . Il pratiquera cette variante du handball les yeux bandés avec Coralie Gonzalez (malvoyante), membre de l’équipe de France.

L’AVIRON . Il ramera les jambes immobilisées contre Perle Bouge (paraplégique), championne paralympique de handi-aviron.

Calendrier De Diffusion

Natation : 23 Avril

Athlétisme : 14 Mai

Goalball : 4 Juin

Para Aviron : 25 Juin

Alain Bernard :

35 ans et originaire d’Aubagne. Ce nageur emblématique possède l’un des plus beaux palmarès du sport français : médaillé d’or à Londres sur le relais 4×100 mètres nage libre, double médaillé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, de nombreux titres européens et mondiaux (dont deux médailles d’argent). Aujourd’hui consultant technique et sportif de sa discipline, il est également conférencier.