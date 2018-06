AirBnb accessible : Accord avec Handicap International

Un hébergement AirBnB accessible c’est possible. Handicap international et AirBnB s’allient au profit de l’accessibilité

Alors que la plateforme AirBnB, service de location de logements entre particuliers, est aujourd’hui en pleine expansion, elle vient de conclure avec l’association Handicap International un partenariat visant à améliorer l’accessibilité des logements proposés et à la valoriser davantage.

Concrètement, cela se traduit par l’ajout, dès à présent de 19 nouveaux filtres de sélection portant sur l’accessibilité des logements proposés sur la plateforme. Objectif : Permettre aux personnes à besoins particuliers de trouver plus facilement un lieu de séjour AirBnB accessible et adapté. Parmi ces nouveaux filtres, on trouve des caractéristiques spécifiques comme un accès sans marches aux chambres, des accès bien éclairés, et plus encore. Auparavant, les utilisateurs d’Airbnb ne pouvaient chercher que des annonces « accessibles en fauteuil roulant », ce qui ne répondait pas toujours aux besoins individuels des voyageurs.

Ce partenariat est le fruit d’un travail mené dans la durée avec des échanges qui ont débuté en octobre 2007 entre Handicap International et Airbnb France, lorsque Airbnb s’est engagé aux côtés de l’ONG, à l’occasion du lancement de la plateforme digitale Hizy.org. Ce site internet développé par Handicap International a pour but de faciliter le quotidien des personnes à besoins particuliers et des aidants à travers de l’information claire et complète, des solutions et services innovants, des espaces d’échanges entre communautés, et bien plus encore.

« Handicap International est très fier de travailler avec Airbnb sur l’inclusion. Nous apportons notre expertise en matière d’accessibilité et de sensibilisation à l’importance d’accueillir des personnes avec tout type de handicap, commente Manuel Patrouillard, Directeur Général, Humanité & Inclusion / Handicap International. Il peut être extrêmement difficile pour ces derniers de voyager, et il s’agit donc d’un excellent point de départ pour que les vacances deviennent accessibles à tous. J’en profite pour saluer le travail de l’équipe Hizy et de Julien Vignon de l’association handivoyage « Handilol ».

« Ces nouveaux filtres ne sont que la première étape de notre démarche visant à améliorer l’accessibilité sur Airbnb. Nous encourageons tout le monde à les utiliser et à envoyer des suggestions », complète Srin Madipalli, Responsable du Programme Accessibilité chez Airbnb.