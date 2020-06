Air France : la sous-traitance avec le secteur protégé est une priorité

Avec la création d’une unité de production à Roissy en partenariat avec une entreprise adaptée , la systématisation du recours au secteur protégé et adapté et un projet de service à la personne en direction des salariés du groupe , la compagnie aérienne multiplie les innovations en matière de sous-traitance.

Depuis la signature du premier accord d’entreprise en 1991, le recours au secteur protégé ou adapté constitue un des axes majeurs de la politique d’emploi des personnes handicapées. La nouvelle donne introduite par la loi « Handicap » de 2005 en avait fait une priorité du 6e plan d’action pour la période 2006-2008. En effet, la redéfinition du mode de calcul du taux d’emploi des personnes handicapées a entraîné un déficit de 1 200 emplois travailleurs handicapés, un manque que l’entreprise ne peut compenser par l’emploi direct. C’est donc par une politique ambitieuse et novatrice en matière de sous-traitance que la compagnie pourra satisfaire à son obligation d’emploi.

De belles réussites

Le responsable de la mission a défini des segments d’activité susceptibles d’être sous-traités, et a identifié les offres d’Esat ou d’entreprises adaptées (EA) répondant aux besoins et aux critères de sélection du groupe : délais, qualité de prestation, prix. La sous-traitance a été systématisée dans trois secteurs déterminés : les espaces verts, l’imprimerie et la blanchisserie. Le recours au secteur protégé ou adapté est également entré dans la culture des services achats. À ce jour, la compagnie travaille en direct avec une quarantaine d’Esat et d’entreprises adaptées. Malgré les a priori et les réticences des prescripteurs, le groupe enregistre de belles réussites. Comme le transfert à un Esat du traitement des kits première classe (draps, housses etc.) ou l’externalisation au sein d’un autre établissement du secteur protégé de la gestion des vêtements des navigants commerciaux.