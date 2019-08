Air France dément l’obligation de faire payer un second siège aux passagers à forte corpulence

Contrairement à l’information relayée par la presse ce matin, Air France ne prévoit pas l’obligation pour les passagers à forte corpulence de payer un second siège. La seule nouveauté que la compagnie propose à compter du 1er février est, en cabine économique, si celle-ci n’est pas complète, le remboursement du second siège que le passager à forte corpulence aurait choisi d’acheter. En effet, depuis 2005, Air France offre aux passagers à forte corpulence la possibilité d’acheter un second siège pour garantir le meilleur confort possible et leur sécurité. Ce second siège bénéficie d’une réduction de 25%.