Ain: les musées départementaux acessibles à tous

Le Conseil général de l’Ain a la volonté d’offrir aux personnes handicapées le même accès à ses musées qu’à tous les visiteurs. Pour présenter les actions et les dispositifs spécifiques qu’il a mis en place dans les musées départementaux de l’Ain, le Conseil général organise vendredi 1er octobre, au musée départemental de la Bresse et au musée départemental du Revermont, une rencontre réservée aux professionnels.

Programme

• 9 h : départ du bus en gare de Bourg-en-Bresse (sur inscription préalable)

• 9 h 30 : accueil au musée départemental de la Bresse – Domaine des Planons

• 9 h 45 : ouverture

. Jean Paul Rodet, vice-président du Conseil général de l’Ain, chargé de la culture, de l’enseignement supérieur et des sports

. Delphine Cano, conservateur des musées départementaux de l’Ain

• 10 h : contexte législatif

Cyril Goutte, responsable de l’unité Contrôle Accessibilité Sécurité, Direction départementale des Territoires de l’Ain

Point sur la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Rappel des obligations et des échéances pour adapter les établissements recevant du public.

• 10 h 30 : mise en œuvre d’une politique d’accessibilité dans les musées départementaux de l’Ain

Laurence Paris, responsable de la mission transversale « Musées pour tous » à la Conservation départe¬mentale des musées de l’Ain

Accessibilité aux équipements et à l’offre culturels.

Cécile Pinaud-Chevalier, service d’Interprétariat en Langue des Signes 01

L’exemple du partenariat entre le SILS 01 (service d’interprétation en langues des signes) et les musées départemen¬taux de l’Ain.

Céline Chanas, responsable du musée départemental de la Bresse

Le musée : un lieu de création et de pratiques artistiques pour les personnes en situation de handicap.

L’exemple du projet « Art et Handicap » et de la création collective « Tableaux de terre ».

• 11 h 30 : une médiation nécessaire – atelier pratique

Amandine Borgeot, médiatrice culturelle au musée départemental de la Bresse

Objectif : découvrir l’architecture rurale par l’observation, le dialogue et l’expérimenta¬tion. Atelier participatif autour de l’activité éducative « fabrication d’un pan de torchis ».

• 12 h 30 : départ du musée départemental de la Bresse

• 13 h : pause déjeuner au restaurant « Maison des Pays de l’Ain » à Saint-Etienne-du-Bois (sur inscription préalable)

• 14 h 30 : accueil au musée départemental du Revermont

Agnés Ducaroy, responsable du musée départemental du Revermont

• 14 h 45 : culture et santé

Benoît Guillemont, conseiller Action culturelle, DRAC Rhône-Alpes

L’accompagnement des projets « Culture et handicap » par la DRAC Rhône-Alpes. Présentation du dispositif « Culture et santé ».

Pierre-François Grimal, praticien en thérapie psycho-corporelle, Centre médical Hélios à Hauteville-Lompnes (01)

Présentation du projet Contosa : l’ouverture des établissements hospitaliers à la culture de proximité et plus particulièrement au musée départemental du Bugey-Valromey à travers la création d’un conte interactif.

• 15 h 30 : une médiation adaptée – atelier pratique

Martine Delhommeau, médiatrice culturelle au musée départemental du Revermont

Objectif : appréhender les collections végétales conservées aux potager et verger conservatoires du musée « en aveugle ». Les participants seront tour-à-tour en situation de déficient visuel et d’accompagnateur.

• 16 h 30 : fin de la rencontre

Retour en bus en gare de Bourg-en-Bresse (sur inscription préalable)

• Infos pratiques :

. Rencontre réservée aux professionnels (instituts spécialisés, associations…)

. Journée traduite en LSF (langue des signes française)

. Possibilité de transport gratuit en bus pour la journée (sur inscription préalable)

Départ à 9 h devant la gare SNCF de Bourg-en-Bresse (parking gratuit à la Conservation départe¬mentale 34, rue Général Delestraint) / Retour à 17 h en gare de Bourg-en-Bresse

. Possibilité de déjeuner à Saint-Etienne-du-Bois : 15 € (sur inscription préalable, à régler sur place)

. Contact : Conservation départementale des musées de l’Ain, tél. 04 74 32 10 60