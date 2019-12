Ailleurs: être handicapé à Budapest

Alors que l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations font partie des valeurs de base de l’Union européenne et sont au coeur du champ d’action de la Direction générale « Emploi, affaires sociales et égalité des chances » de la Commission européenne, qu’en est-il dans les nouveaux États membres ? Prenons le cas de la Hongrie et regardons de plus près que veut dire d’être handicapé à Budapest.

La loi de 1998 sur l’égalité des chances prévoit la suppression des obstacles environnementaux et l’élaboration d’un environnement qui permette aux personnes handicapées, et quel que soit leur handicap, d’accéder à l’ensemble des droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens et leur garantisse le plein exercice de leur citoyenneté. La loi fixait le délai de suppression des obstacles dans les établissements publics à 2005. Les établissement déjà existants devaient donc se mettre en conformité avec les principes définis par la loi tandis que les nouvelles constructions devaient désormais respecter ces principes, faute de quoi le permis de construction devrait être refusé.

Poursuites en justice

Selon toute apparence, l’objectif de 2005 n’a pas été respecté et nombreuses sont les associations hongroises défendant les droits des handicapés et parmi elles la plus importante, la Ligue Nationale des Associations des Handicapés (MEOSZ), à pointer du doigt les manquements lors de la procédure d’octroi des permis de construire qui a autorisé la délivrance des permis pour des établissement non-conformes aux règles définies. Toujours selon le MEOSZ, les adaptations nécessaires n’ont été effectuées que dans un tiers des établissements publics. Par conséquent et afin de « faire bouger les choses » le MEOSZ a décidé de poursuivre en justice les établissements réticents. En réponse, le gouvernement a modifié la loi à plusieurs reprises, pour la rendre plus efficace et repoussant la date limite de son application d’ici 2010, voire 2013. Souvent inaccessibles

Les établissements de l’administration sont eux aussi encore souvent inaccessibles en fauteuil roulant : manque d’ascenseur, absence de toilettes adaptées, portes d’entrée trop étroites. Idem pour la plupart des cinémas, théâtres, salles d’exposition, centres commerciaux, banques, restaurants, bars, boutiques, hôtels, etc. Des problèmes peuvent également se poser lors de scolarisation d’un enfant handicapé, puisque très peu sont les écoles qui sont convenablement aménagées pour accueillir ces enfants. Les mêmes difficultés se rencontrent lors de l’insertion dans la vie professionnelle, du fait des difficultés de transport ou d’un environnement professionnel non-conforme à ses besoins. Les chances de se retrouver dans une situation humiliante sont nombreuses.

Transports publics inadaptés

Les transports publics sont encore à la traîne et leur adaptation aux besoins des personnes handicapées – également prévu dans le cadre de la loi sur l’égalité des chances – a subi un important retard. La plupart des moyens de transport ne sont pas adaptés aux personnes handicapées. À part les nouveaux trams qui circulent sur les boulevards les plus fréquentés de Budapest et quelques bus à plancher bas et palette qui circulent souvent dans des créneaux horaires limités, le transport des personnes handicapées reste diffficile dans la capitale hongroise. tares sont les stations de métro a être équipées d’un ascenseur.

Véhicules personnels

De nombreuses personnes handicapées optent donc pour des véhicules personnels. Mais là, ils sont aussi confrontés à un nouveau problème, notamment le nombre insuffisant de places de parking et leurs occupations par certains citoyens « bienveillants » qui n’hésitent pas, parfois, à se procurer une fausse carte de stationnement afin de profiter de ces places souvent bien situées. Pour lutter contre ce type d’abus, la mairie de Budapest a décidé de durcir la loi concernant l’émission de ces cartes et d’introduire à partir de janvier 2010 l’utilisation de deux types de cartes, l’une pour les personnes handicapées disposant d’un permis de conduire et leur propre voiture, et l’autre pour des personnes qui transportent une personne handicapée. La première carte permettra une durée de stationnement illimité, l’autre permettra le stationnement gratuit pendant une heure. Quant à ceux qui occupent indûment des places réservées ils se verront infliger une amende du montant du tarif horaire du stationnement multiplié par trois cent.

Etablissement exemplaire

Malgré les nombreux mauvais exemples, on trouve parfois de belles preuves de solidarité et de tolérance. Il existe un hôtel quatre étoiles à Budapest, du côté de Buda, dont 95 % des employés sont des personnes avec des capacités de travail changées suite à une maladie ou un accident. Mais cela reste un cas exceptionnel même si la législation oblige théoriquement les entreprises du secteur privé de plus de 20 employés, à un taux d’emploi de 5% de personnes handicapées sans quoi ils sont soumis à une « contribution au réhabilitation ». Néanmoins, le montant trop faible de celle-ci incite souvent les patrons à opter pour le paiement de cette taxe.

Procédures lentes

Les personnes handicapées hongroises vont donc être obligées d’attendre pour se voir « garantir le plein exercice de leur citoyenneté ». Des développements positifs existent, mais les procédures sont très lentes et souvent coûteuses. Il faut cependant savoir que les formes d’exclusion sont diverses et qu’elles touchent aussi les personnes âgées, les jeunes mamans avec une poussette ou les personnes malades. Il faudrait donc que l’Union européenne ne se contente pas de vouloir faire respecter les indicateurs économiques mais qu’elle veille aussi au respect des droits fondamentaux de chaque citoyen dans chacun des États membres.