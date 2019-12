“Aidez Fabrice” ! demande son oncle, Marcel Authier.

“Mon neveu Fabrice, 8 ans, est atteint d’une leucodystrophie métachromatique, maladie grave, rare et dégénérative depuis l’âge de 2 ans. Cette maladie implique la perte totale de motricité, de la parole, des problèmes de déglutition et respiratoire… elle attaque tout le système nerveux. Et rien pour le soigner mis à part des thérapies d’accompagnement pour le soulager et pour freiner le développement de la maladie.

A ce jour un médicament Métazym est en essai clinique. Tout est prêt pour que Fabrice ait ce médicament :

– Toutes les autorisations et démarches sont valides,

– Un hôpital à Lyon est prêt à accueillir Fabrice depuis fin août 2008 pour le traitement,

– Un médecin à le suivre,

– Les financements sont prêts,

– Le laboratoire prêt à fournir le médicament,

– L’organisme français (l’AFSSAPS) a donné les autorisations pour Fabrice (ATU).

Fabrice a donc subi des séries d’examens invasifs et fatigants avant le début du traitement. On lui a expliqué les raisons de ces examens lourds. Les parents de Fabrice attendent comme convenu l’appel de l’hôpital dès que Métazym est disponible …

Mais à ce jour, Mars 2009, Fabrice n’a toujours pas reçu Métazym.

POURQUOI ? Le projet Métazym a été repris par un laboratoire plus gros : Shire dont le siège est aux USA. Ce laboratoire n’a pas la même politique et stratégie et refuse de donner Métazym dans le cadre de la seule ATU acceptée à ce jour dans le monde.

Fabrice attend toujours mais la maladie, elle, n’attend pas. Cette situation est dramatique.

C’est Urgent parce que chaque jour compte !

Merci de nous aider, de vous battre avec nous, pour qu’il ait droit lui aussi à ce médicament !”

Envoyez : mails, courriers, fax de soutien à Fabrice auprès du laboratoire Shire Human Génétic Thérapies 700 Main Street Cambridge, MA 02139 USA pour qu’il débloque cette situation unique et inacceptable.

Mail : OnePath@shire.com

présidente Shire US Sylvie Grégoire : sgregoire@shire.com

DG Shire France Chérifa Levet : clevet@shire.com

Site Shire www.shire.com

Les moins de 18 ans – les plus aussi – allez d’abord voir ce dont il retourne sur le site d’ELFE. Puis, si cela vous convient, prenez le temps pour l’envoi d’un mail ou d’un courrier papier. Pour simplifier voici un modèle de texte pour un courrier électronique: