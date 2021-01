Aides techniques et handicap : Une réforme pour en améliorer l’accès

Ecouter article Ecouter article





Le Comité de pilotage de la réforme pour un meilleur accès aux aides techniques des personnes âgées et en situation de handicap vient d’être mis en place par le Gouvernement.

Améliorer l’accès aux aides techniques pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap : Telle sera la mission du Comité de pilotage qui a été mis en place officiellement ce lundi 18 janvier par Olivier Véran, Ministre des Solidarités et de la Santé, Brigitte Bourguignon, Ministre déléguée chargée de l’Autonomie et Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes Handicapées.

Veiller au suivi des mesures proposées en matière d’aides techniques et de handicap

Cette démarche fait suite au rapport de Philippe Denormandie et Cécile Chevalier : « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle indispensable ». Ainsi, le comité de pilotage orientera et veillera au suivi des mesures proposées par les administrations et parties prenantes concernées (associations de personnes, fédérations, élus, professionnels de santé, fabricants et distributeurs).

L’installation du comité de pilotage a déjà permis à ses différents membres de faire le point sur l’avancement des cinq grands axes de travail :

– Informer, évaluer, et accompagner les personnes concernées, en amont de la prescription et jusqu’à l’utilisation ;

– Faire évoluer les financements ;

– Améliorer la qualité de service ;

– Mettre en place un pilotage qui permette une meilleure organisation territoriale ;

– Renforcer le repérage et l’accès aux innovations et développer la recherche.

Une première étape au deuxième trimestre 2021

La première étape de la mise en œuvre de la réforme aura lieu dès le 2ème trimestre 2021 : la prescription des aides techniques sera étendue aux ergothérapeutes exerçant en équipes pluri disciplinaires.

D’autre part, une expérimentation nationale sera mise en place dès l’été 2021, avec un appel à projet programmé en février 2021. Cette expérimentation se concrétisera par la mise en place de 10 équipes locales d’expertise, déployées sur l’ensemble du territoire, pour accompagner les personnes dans la durée, depuis l’analyse des besoins jusqu’à l’utilisation des équipements.

Un autre dispositif est très attendu : une meilleure prise en charge par l’Assurance maladie des fauteuils roulants spécifiques, qu’ils soient manuels ou électriques, sera effective fin 2021.

« L’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées est au cœur de mon engagement politique et de ma vocation de médecin, a commenté Olivier Véran. Les aides techniques, qu’il s’agisse des fauteuils roulants, des cannes ou encore des déambulateurs sont indispensables pour maintenir une autonomie des personnes âgées ou handicapées. Avoir du matériel adapté, c’est être capable de surmonter les obstacles du quotidien et en cela, je ne distingue pas l’autonomie de l’émancipation. Aujourd’hui, bénéficier d’une aide technique adaptée au projet de vie de la personne relève du parcours du combattant, ça n’est pas acceptable. Ainsi, je souhaite une réforme ambitieuse, avec et pour les usagers, portant ses fruits dès la fin d’année pour réduire les reste-à-charge, accélérer le financement, proposer des aides techniques de qualité adaptées au besoin de chacun, s’engager dans la voie d’une économie circulaire et proposer des formations adaptées aux professionnels qui interviennent dans ce parcours. »

*Le rapport de Dr. Philippe Denormandie et Cécile Chevalier (CNSA), « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées : une réforme structurelle indispensable » est disponible sur https://handicap.gouv.fr/publications-7/