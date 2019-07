Aides sociales : un simulateur en ligne pour s’y retrouver

Posted in:

Un simulateur d’aides sociales en ligne pour s’informer et faire valoir ses droits

Simplifier vos démarches administratives et vous informer sur toutes les aides sociales existantes : Telle est la vocation de la plateforme « Aide-sociale.fr », qui propose un simulateur en ligne gratuit et accessible à tous, ainsi que de nombreux articles répertoriant chaque type d’aide et les conditions d’attribution qui lui sont associées.

Logement, santé, chômage, transport, famille, éducation, loisirs, vacances : Il existe au total plus de 200 dispositifs d’aides sociales en France, et d’après les animateurs de la plateforme « les taux de non-recours à ces aides dépassent les 40 % dans certains domaines avec un manque à gagner qui représente plusieurs centaines d’euros par foyer ». Les premières raisons qui l’expliqueraient seraient la méconnaissance de la loi, les nombreux papiers à envoyer, et les procédures complexes.

Outre son simulateur en ligne, le site internet propose également de nombreux articles pratiques pour suivre l’actualités des prestations sociales, des droits, des démarches, et mieux savoir comment faire valoir ses droits.

À tester sur le site internet : www.aide-sociale.fr