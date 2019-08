AIDES lance une vaste enquête en ligne

Pour faire avancer la lutte contre le sida et les hépatites virales, AIDES connaît par expérience l’importance de recueillir les difficultés et besoins rencontrés par les principaux concernés : celles et ceux qui vivent avec au quotidien. Or les enjeux qui affectent aujourd’hui les personnes touchées ne sont plus tout à fait les mêmes qu’hier. AIDES lance donc une vaste enquête, pour pouvoir continuer à défendre leurs droits avec force, et à dénoncer les inégalités sociales de santé, dans la droite lignée des positions qui sont les nôtres.



Vieillir avec le VIH et/ou une hépatite est désormais possible, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais bien que des interrogations thérapeutiques demeurent, de nouvelles préoccupations émergent, liées notamment à la retraite et aux conditions de ressources. La perspective de la retraite, les conditions de vie, de logement, et toutes les questions liées à la précarité font désormais partie des inquiétudes les plus vives exprimées par les personnes, au même titre que l’accès aux soins et à l’emploi.

Face à ces nouveaux enjeux et au manque de données disponibles, AIDES a décidé de mener cette enquête en ligne. Le but est de toucher toutes les personnes vivant avec le VIH ou une hépatite, bien au-delà de celles et ceux qui poussent la porte de l’association. Cette enquête s’étendra jusqu’au 18 janvier, et toute personne concernée peut y répondre en ligne sur http://www.seronet.info/VHV.



L’objectif ? Mettre en place des actions innovantes et adaptées aux besoins émergents des personnes, et faire valoir leurs inquiétudes et doléances auprès des pouvoirs publics.



Le questionnaire a été construit de façon à faciliter la comparaison avec les enquêtes menées en population générale, mais aussi avec celles dont on dispose déjà sur les personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale.