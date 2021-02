Aider les aidants : Un ouvrage pour connaître les bons gestes

Ecouter article Ecouter article





Réduire les risques en apprenant les bons gestes et les techniques les moins fatigantes : “Aider les aidants”

Réalisé par Marc Ventura, kinésithérapeute et formateur PRAP 2S (Prévention des Risques à l’Activité Physique en milieu Santé et Social), “Aider les aidants” est un ouvrage pratique et richement illustré décrit les risques encourus dans l’accomplissement de la mission des personnes qui soutiennent médicalement un proche au quotidien, et notamment lors des tâches des manutentions : TMS, chutes, fatigue…

Puis il propose des fiches pratiques pour réaliser le plus facilement possible les actions les plus courantes : retournement et rehaussement au lit, transfert lit/fauteuil, positionnement confortable en fauteuil roulant, aide à la marche…

Pour expliquer au mieux les bons gestes et les techniques les plus adaptées, près de 200 dessins viennent agrémenter les conseils prodigués. Cet ouvrage aborde également les prises en charge spécifiques : hémiplégie, prothèse de hanche, syndrome de glissement, cécité, enfants…

Un livre destiné à toutes les personnes qui soutiennent un proche, pour les protéger mais aussi pour garantir la sécurité et le confort de l’aidé. Un ouvrage de Marc Ventura, éditions Grancher, 128 pages, 21 euros.

Pour obtenir plus d’informations sur cet ouvrage ou pour vous le procurer, vous pouvez vous rendre sur le site dédié : https://www.grancher.com/