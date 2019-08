Skoazell, en breton, cela signifie aider. Et c’est un nom qui convient parfaitement au tablier mis au point par Patrick Guihard et son épouse. Encore une histoire de famille, me direz-vous ? Oui, et plus encore que vous ne le pensez, car la partie couture a été, dans cette affaire, du ressort non de la mère, mais de la belle-mère de Patrick.

Un grande poche fermée par des bandes de « scratch », pour les objets volumineux ; deux autres, plus petites, qui peuvent contenir des objets comme un téléphone…Voilà en quoi consiste l’invention de ce breton atteint de sclérose en plaque. « Mon neurologue me conseillait de me déplacer le plus possible de manière autonome, en utilisant des cannes anglaises. Mais comme je transporte toujours avec moi un tas d’objets, il fallait que je trouve un moyen de me libérer les mains » explique-t-il. Alors Patrick réfléchit et fait le tour de toutes les solutions possibles. L’idée qui s’impose est celle d’un grand tablier multipoches. Les barmen les utilisent, les jardiniers aussi, ainsi que les cuisiniers, comme celui qu’était notre breton avant de devoir cesser de travailler pour cause de maladie.

Les prototypes se multiplient et le produit s’affine. Patrick prend contact avec l’association Mieux Vivre, et convaincu de la nouveauté et de l’intérêt de son tablier pour d’autres personnes, handicapées des mains ou gênées dans leurs mouvements, dépose un brevet auprès de l’INPI. Pour assurer la diffusion du produit, vendu moins de 50 euros, il créé avec son épouse et quelques amis et connaissances, l’association des Amis de Skoazell…

L’obstination des Bretons n’est pas qu’une légende, Patrick Guihard en est la preuve !

Association Les Amis de Skoazell, 13, rue des tilleuls 35810 Betton tél. : 06 89 87 68 40 E-mail : les.amis.de.skoazell@neuf.fr