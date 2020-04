Aide aux soignants la Région AURA distribue massivement du matériel

L’aide aux soignants, un devoir pour la Région Auvergne Rhône-Alpes. Dès les premiers jours de la crise du Covid-19, la Région a activé une cellule de gestion de la crise sanitaire. Ainsi, la centrale d’achat régionale s’est réorganisée pour passer des commandes groupées afin de fournir le plus possible d’équipements de protection à nos infirmiers, kinés, ambulanciers, sages-femmes, médecins libéraux : ils s’agit de gel hydroalcoolique, masques, gants, lunettes de protection, thermomètres, blouses, surchaussures…

La Région a ainsi passé commande pour 20 millions d’euros et a favorisé au maximum l’achat auprès des entreprises d’Auvergne-Rhône-Alpes afin de venir en aide aux soignants. Grâce à son appel à la mobilisation, elle a pu compter également sur de très nombreux dons d’entreprises qui ont réorienté leur chaîne de production afin de lui fournir ces équipements de protection. La Région a également passé commande de 3 millions de masques auprès de la Chine.

500 000 d’entre eux sont arrivés la nuit dernière à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et sont en cours de répartition et de distribution depuis l’Hôtel de Région de Lyon.

Ces kits de protection ont été constitués par les agents volontaires de la Région. Plus de 200 ont répondu présents pour participer aux opérations de manutention.

Les kits d’aide aux soignants comprennent une dizaine de masques chirurgicaux, environ 5 masques FFP2, du gel hydroalcoolique et des équipements de protection. Ces kits sont constitués en fonction des besoins exprimés sur le territoire.

Aujourd’hui l’aide aux soignant s’est illustrée par un départ groupé de matériel destiné plus particulièrement aux infirmiers libéraux. Les fournitures ont été acheminées vers les officines de Rhône-Alpes, qui, en lien avec les Ordres seront chargées de la distribution aux professionnels.

La Région AURA travaille également en lien avec les Départements afin que ces kits de protection puissent irriguer de très nombreux Ehpad du territoire ainsi que les sociétés de portage de repas à domicile qui manquent cruellement de ces équipements

Le matériel centralisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’aide aux soignants

– 9,5 millions de masques commandés avec les Départements et les Métropoles dont 3 millions pour la Région

– Objectif de 200 000 masques en tissus

– 100 000 litres de gel ou solution hydroalcoolique en partenariat avec les eaux d’Evian et de Volvic qui fournissent des flacons de 250 ml

– 700 000 gants commandés dont 668 000 déjà livrés à la Région

– 7 000 combinaisons dont 5 500 déjà livrées à la Région

– 33 550 lunettes de protection commandées

A lire aussi :

Attestation de déplacement accessible coronavirus : non-voyant, dys FALC

Accompagnement des aidants familiaux en confinement : Un service offert