Salariés aidants : Aider et être aidés pour mieux gérer le quotidien

Aider et être aidé lorsque l’on fait partie des millions de salariés aidants

Par Pascal Parsat. Ce 10 décembre 2018 au Théâtre Montparnasse à Paris en partenariat avec Audiens, se déroulait la 3ème cérémonie des PRIX ENTREPRISE SALARIÉS AIDANTS !

Evénement placé sous le haut patronage de Madame Sophie CLUZEL, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargée des Personnes handicapées, Madame Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail.

En 2030, ce pourrait être près d’un salarié sur quatre qui sera proche aidant.

Sur les 11 millions d’aidants, 68% ont une activité professionnelle, et 55% sont salariés à plein temps, 13% à temps partiel, indique le Baromètre de la Fondation April/BVA.

72% Considèrent que l’accompagnement d’un proche a une incidence négative sur leur efficacité au travail.

90% parlent de stress, d’anxiété, troubles psychologiques, selon l’étude nationale publiée par France Alzheimer, 2016

Les entreprises se mobilisent !

La fragilité des aidants révèle des enjeux économiques et sociaux essentiels pour l’entreprise, en matière d’absentéisme, de productivité mais également d’équilibre individuel et collectif de ses salariés.

Ce risque est accru au sein des industries culturelles, composées d’un tissu important de TPE/PME, de professionnels souvent isolés, à l’image des journalistes rémunérés à la pige ou des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Un secteur où le talent est une ressource précieuse, les parcours professionnels souvent singuliers, entre contrats courts, multiplicité des employeurs, alternance voire cumul des statuts, fluctuation des revenus, élasticité des horaires de travail, fragilités… Extrait de l’édito d’Audiens dans programme du 10.12.2018. www.audiens.org

Un partenaire de vie tant privée que professionnelle

Comment chercher ou répondre à des propositions de travail quand père, mère, enfants présentent des problématiques de santé, un handicap, sont en absence, en manque, en perte d’autonomie ? Quand il faut partir en tournée, en tournage ? S’absenter longtemps ? Assurer des dépenses pour se faire aider ? Etc ?

Audiens référent social de la culture et de la création, animé par des valeurs de solidarité intergénérationnelle, place l’humain au cœur de son projet. Il fait de l’accompagnement des salariés en situation d’aidants, une priorité : solutions de répit, groupes de parole, soutien psychologique, prestations de bien-être, art-thérapie, aides financières et conseils administratifs, concrétisation de projets professionnels…

Son clip « Contrepoids » sur le sujet des aidants qui fut récompensé au Festival Regards Croisés édition 2018, à Saint Malo, du prix Jeune public, traduit pleinement la sensibilité, et les freins à lever pour un accompagnement ajusté et profitable. https://www.festivalregardscroises.com/edition2018/les-prix-2018-dans-la-categorie-communication-entreprise

Savoir, être aidé, agir, sont les priorités !

Afin d’encourager la mobilisation de tous les acteurs, de partager des expériences réussies, de valoriser des initiatives opportunes, la 3ème cérémonie des PRIX E N T R E P R I S E SALARIÉS AIDANTS a :

Engagé à la réflexion, au débat avec la mise en place de table ronde :

Comment l’entreprise peut-elle tirer parti de ces nouvelles formes de solidarité pour faire progresser sa performance économique et sociale ?

Quelles sont aujourd’hui les solutions qui peuvent être mises en place pour tous ceux qui ne travaillent pas dans une grande entreprise ou dont le contrat de travail ne s’inscrit pas dans la durée ?

Des débats qui ont permis d’apprécier combien le sujet est aujourd’hui au cœur des priorités dans l’entreprise, pour les représentants syndicaux, les fondations, les acteurs de la santé, de la prévention de la désinsertion sociale, de la prévention des risques, de la protection sociale.

Récompensé des initiatives d’entreprises au bénéfice des salariés récompensées :

1 ER PRIX/ SGE (branche professionnelle) des Industries Electriques et Gazières (ce qui permet aux TPE de ce secteur professionnel de bénéficier de solutions mutualisées entre toutes les entreprises de la branche.)

2 E PRIX/ La Poste

3E PRIX/ La MATMUT

Aider, être aidé ? Avec Audiens, et ses partenaires, la question ne se pose plus, sauf pour être aidé…