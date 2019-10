Aide aux aidants : Lancement de la plateforme Métropole aidante

Lancement du site Métropole aidante, le site de référence de l’aide aux aidants

Le 12 juillet 2019, plus de 150 personnes étaient réunies à l’Hôtel de la Métropole de Lyon pour le lancement officiel du site www.metropole-aidante.fr, initié par la Fondation France Répit et de nombreux acteurs de l’aide aux aidants, en présence des partenaires et financeurs, la Métropole de Lyon, l’ARS Auvergne Rhône-Alpes et le groupe Apicil.

Unique en France, la plateforme Métropole aidante a été développée pour répondre aux besoins des 160 000 personnes de l’agglomération Lyonnaise qui prennent soin d’un proche malade, handicapé ou âgé à domicile, et qui ne savent pas toujours où trouver les solutions adaptées à leur situation.

Métropole aidante propose un bouquet de services qui réunit plus de 250 propositions d’aides facilement consultables sur le site grâce à un moteur de recherche : accueil temporaire, séjours de répit, relayage ou répit à domicile, services d’accompagnement psychologique ou social, formations, groupes de paroles.

En complément de ce site internet, l’association métropole aidante prévoit l’ouverture fin 2019 d’un lieu d’accueil, d’information, et d’orientation pour tous les aidants de la métropole de Lyon, quels que soient l’âge et la situation de santé de la personne accompagnée, ainsi qu’une ligne téléphonique dédiée, créant ainsi le premier “guichet unique” de l’aide aux aidants en France.

Pour en savoir plus et découvrir la plateforme, rendez-vous sur le site : www.metropole-aidante.fr