Aide au logement : 6 millions de bénéficiaires

Au 31 décembre 2008, plus de six millions d’allocataires percevaient une aide au logement des Caisses d’allocations familiales montre une enquête publiée par l’E-ssentiel, la lettre électronique des CAF. Ils étaient 4 millions en 1998. La moitié des bénéficiaires sont des personnes seules, mais en comptant les personnes à charge, 13 millions de personnes sont couvertes par ces aides. Allocation de logement familiale (ALF), allocation de logement sociale (ALS) et aide personnalisée au logement (APL) permettent de réduire en moyenne de moitié l’effort des familles les plus modestes pour se loger, particulièrement les familles monoparentales.