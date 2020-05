Aide au déconfinement : Des outils pour le grand public et les patients

Le site pratique MaladieCoronavirus.fr propose gratuitement des outils d’aide au déconfinement

Un module d’aide au déconfinement pour obtenir des conseils personnalisés, un outil d’auto-surveillance pour les malades à faible risque soignés à domicile et un module de recherche des personnes croisées (sans tracking) pour briser la chaîne de transmission du virus : voici les nouveaux outils que propose le site internet MaladieCoronavirus.fr.

Avec plus de 8 millions de connexions depuis son lancement le 18 mars, le site MaladieCoronavirus.fr initié par le Dr Fabrice Denis, expert en e-santé, et développée avec Docaposte, Kelindi et Dernier Cri, est devenue la référence pour l’orientation des patients ayant des symptômes pouvant être liés à une infection à la Covid-19. Son impact a été reconnu dans la réduction de la saturation des appels au 15 au moment du pic épidémique.

Pour accompagner la phase de déconfinement progressif du pays, MaladieCoronavirus.fr propose ainsi trois nouveaux outils à destination du grand public et des patients.

Un module de conseil délivre des informations personnalisées aux utilisateurs pour se déconfiner dans les meilleures conditions dans le but d’éviter une deuxième vague de transmission du virus à l’entourage et de renforcer la protection des personnes à risque de développement d’une forme grave de la maladie.

Ce module d’aide au déconfinement a été développé avec le groupe d’experts en charge du site web en cours de finalisation mesconseilscovid.fr lancé prochainement sous l’égide du Ministère de la Santé et coordonné par Dominique Pon, responsable stratégique de la transformation numérique en santé au Ministère de la Santé.

Pour les patients soignés à domicile pour une forme à faible risque de la maladie, la plateforme propose un module d’auto-surveillance leur permettant de surveiller quotidiennement leurs symptômes après un premier avis médical et d’être orienté au mieux en cas d’aggravation.

Enfin, pour les patients ayant été infectés récemment, un module de recherche de personnes avec qui le malade est entré en contact dans sa phase contagieuse est disponible. Ce module développé par l’ONG Bayes Impact calcule la période contagieuse du patient et l’aide à retrouver les personnes avec qui il a eu un contact à risque pour les en informer et ainsi briser la chaîne de transmission du virus, sans utilisation d’outils de tracking.

Les algorithmes utilisés par ces trois modules ont été développés dans le cadre de travaux collaboratifs entre des acteurs privés (l’Alliance Digitale contre la Covid-19 animée par Kelindi et Docaposte) et publics (Ministère de la Santé, Institut Pasteur…). Validés par des médecins experts suivant les recommandations officielles, les algorithmes régulièrement mis à jour seront disponibles prochainement en open source et pourront être utilisés par les acteurs de la santé digitales dans de nouvelles applications de lutte contre l’épidémie.

Afin de permettre un suivi de l’épidémie et de la résurgence d’éventuels clusters, les données anonymisées issues de l’application MaladieCoronavirus.fr sont analysées à partir d’outils de « data science » de nouvelle génération fournis par Adobis, partenaire de l’Alliance et de Docaposte, et transmises à l’Institut Pasteur et au Ministère de la Santé.