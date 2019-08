Aide alimentaire aux personnes en grande précarité : la Ville de Paris ouvre cinq restaurants solidaires

La Ville de Paris ouvre, dès le 15 septembre, cinq restaurants du Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris (CASVP) pour accueillir le soir jusqu’à 870 personnes en grande précarité, sur orientation des services sociaux et des associations. Le maire de Paris a en effet décidé de transformer en restauration assise la distribution alimentaire de rue « Coeur de Paris », qui était assurée le soir devant le Père-Lachaise par le CASVP, pour offrir aux personnes démunies des conditions d’accueil plus confortables et plus dignes.

Ces « restaurants solidaires » :

· sont ouverts les soirs de 17h30 à 20h afin de faciliter l’accès aux familles hébergées à l’hôtel qui ne peuvent cuisiner – (trois d’entre eux ferment le dimanche mais proposent la veille des repas à emporter) ;

· sont répartis dans les 5e, 8e, 10e, 14e et 20e arrondissements pour limiter les déplacements des usagers ;

· proposent un accueil inconditionnel et sont donc ouverts aux personnes sans papiers ;

· sont tenus par des salariés de la Ville ; des bénévoles et des membres de la Réserve Solidaire de la Ville de Paris qui participent également à l’accueil les personnes.

Pour accéder aux restaurants, les usagers présentent une carte nominative valable un mois ou un coupon journalier, qui leur sont donnés par les services sociaux parisiens et par une quarantaine de partenaires associatifs. L’ouverture de ces restaurants tient compte d’une étude sur l’aide alimentaire, menée en 2008-2009 à l’initiative de la Ville de Paris, qui a révélé le besoin de développer la restauration assise et d’opérer un rééquilibrage de l’offre sur le territoire parisien, principalement concentrée dans le nord-est. Alors que les associations de lutte contre l’exclusion signalent une augmentation constante du recours à l’aide alimentaire, la collectivité parisienne, qui compense le manque de financement de l’Etat, est le premier financeur public de l’aide alimentaire sur Paris. Elle y consacre chaque année plus de 5,5 millions d’euros et distribue plus de 3 millions de repas aux Parisiens les plus démunis.