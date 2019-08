Aide à domicile: un fonds d’urgence de 50 millions d’euros

La ministre des Personnes âgées, Michèle Delaunay, a annoncé que le gouvernement va proposer de débloquer en 2013 un fonds d’urgence de 50 millions d’euros pour les services d’aide à domicile, en grande difficulté.

Le gouvernement déposera un amendement au projet de budget de la Sécurité sociale (PLFSS). Il sera présenté en fin de semaine et consiste à débloquer 50 millions d’euros à partir des réserves de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), estimées à un peu plus de 340 millions d’euros.

Le gouvernement précédent avait déjà débloqué 50 millions d’euros pour les services d’aide à domicile (aux familles, aux personnes âgées et handicapées) les plus en difficulté, dont 25 millions devaient être décaissés en 2012 et 25 autres en 2013.

“Ce qui a été fait auparavant était insuffisant”, a constaté Michèle Delaunay lors d’un point presse. La ministre a rappelé que le secteur était “générateur d’emplois” et “extrêmement important” pour maintenir les personnes âgées à domicile le plus longtemps possible, comme le souhaite le gouvernement.

Mais pour bénéficier de ce fonds, le secteur doit s’engager à se “professionnaliser” en prévoyant des évolutions de carrières pour s’assurer d’employer “des personnels qualifiés et compétents”, a poursuivi Mme Delaunay. Les associations bénéficiaires devront aussi “s’engager dans une dynamique de retour à l’équilibre”. Concrètement, ce sont les Agences régionales de santé (ARS) qui mettront en place des commissions pour sélectionner les associations éligibles. “Ce seront majoritairement des services d’aide qui n’ont pas été aidés jusque-là, dans des département où les finances sont en grande difficulté”, a précisé la ministre. Une grande partie des associations d’aide à domicile fonctionnent aujourd’hui sans trésorerie, certaines cumulant des centaines de milliers d’euros de déficit.

(AFP)