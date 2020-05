Aide à domicile et Covid-19 : Une vidéo pédagogique pour se protéger

Aide à domicile et Covid-19 : Handéo propose un tutoriel vidéo pour les intervenants à domicile

“Pas de protection sans mode d’emploi : 8 minutes pour se protéger et protéger les autres du COVID19” : Tel est le slogan de la nouvelle campagne d’information et de sensibilisation du réseau Handéo ! Objectif : Aider les les professionnels à concilier aide à domicile et Covid-19, en se protégeant et en protégeant les bénéficiaires.

Ainsi Handéo estime à 8 minutes le temps minimum nécessaire à prendre pour adopter les bons gestes barrières et utiliser correctement l’équipement de protection individuel. Ces 8 minutes sont le minimum à investir pour se protéger et protéger les autres… et c’est justement la durée de la vidéo pédagogique élaborée par Handéo.

Réalisée en partenariat avec Kariateam, cette vidéo pratique propose de s’approprier les gestes protecteurs à toutes les étapes du domicile : dans la rue, avant d’entrer dans le logement, dans le logement et en repartant du logement.

Elle prend en compte deux enjeux majeurs :

Travailler à domicile est un environnement professionnel différent de l’hôpital ou d’un établissement. L’enjeu de cette vidéo est de fournir une information concrète et adaptée à la spécificité du domicile.

Travailler auprès de personnes en situation de handicap, dépendante ou de proches aidants demande souvent d’adapter les recommandations générales existantes. Cette vidéo contribue à développer une « compétence situationnelle » afin de s’adapter aux situations de vie spécifique des personnes vivant avec la maladie d’Alzheimer, avec une myopathie, avec un traumatisme crânien, les personnes schizophrènes, autistes, polyhandicapées, malvoyants, mal entendants, trisomiques, etc.

Cette vidéo et ces infographies ont été élaborées grâce au soutien de la Fondation de France.

Plusieurs infographies thématiques autour du thème Aide à domicile et Covid-19

En complément de cette vidéo de sensibilisation, Handéo propose également plusieurs infographies consultables par tous. Parmi les différentes infographies élaborées :

Comment se laver les mains ?

Comment mettre et enlever un masque, des gants ou une surblouse ?

Dans quel ordre mettre et enlever l’équipement de protection individuel (EPI) ?

Comment s’organiser lorsque l’on intervient chez une personne malade du COVID19 ?

Quels sont les gestes de base et les bons réflexes adopter face au Covid-19, mais aussi quels gestes éviter ?

Quels risques y a-t-il avec les surfaces inertes ?

Ces infographies ont été construites à partir de professionnels de la santé (médecins, réanimateurs, infirmiers, cadres de santé, etc.), de protocole hygiénistes (AP-HP, CPIAS, RéPias, SF2H, Santé Québec, etc.) et d’experts du domicile (personnes accompagnées, directeur de SAAD, auxiliaires de vie sociale, etc.).

Pour consulter ces infographies, rendez-vous ici : https://www.handeo.fr/node/20077