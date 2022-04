Aide à domicile auprès de personnes âgées : Un roman témoignage

Ecouter article Ecouter article

“Dame de compagnie” : Ixchel Delaporte vous propose de partager son expérience d’aide à domicile auprès de personnes âgées

Un roman original dans lequel Ixchel Delaporte, autrice et documentariste propose au lecteur une véritable immersion dans le quotidien d’une professionnelle de l’aide à domicile auprès des personnes âgées qu’elle accompagne.

Comprendre le quotidien d’un aide à domicile en travaillant auprès de personnes âgées

Intriguée depuis sa plus jeune enfance par « les dames de compagnie », Ixchel Delaporte a tout simplement décidé de se faire embaucher par une entreprise en tant qu’aide à domicile afin de découvrir par elle-même cet univers et celui de la vieillesse, puisque c’est auprès des personnes âgées qu’elles souhaitaient plus particulièrement travailler. Cet ouvrage est donc le fruit de cette expérience.

Deux populations mal considérées…

« Notre société occidentale s’échine à occulter la déchéance. La vieillesse n’est pas tendance surtout si on en montre les aspects les plus banalement humains, la maladie, la souffrance, et la perte d’autonomie. Dans les médias, on parle de 2,5 millions de seniors en perte d’autonomie en 2015 et l’INSEE projette ce chiffre à 4 millions en 2050. Forcément, les métiers de l’aide à la personne recrutent à plein et de nombreuses start-up s’engouffrent dans ce marché exponentiel baptisé « silver économie ».

Physiquement difficiles et mal payés, ils exigent peu de qualification. On voit parfois ces femmes, souvent immigrées, dans les rues de Paris tenir le bas d’une vieille dame, et l’accompagner pour la seule sortie du jour. Je me retrouve alors face à deux populations mal considérées, aussi invisibles l’une que l’autre : ceux qui vieillissent en silence et celles qui s’en occupent, sans reconnaissance sociale ni salariale ».

« Dame de compagnie – En immersion au pays de la vieillesse », Ixchel Delaporte, éditions la brune au rouergue, 224 pages, 19,90 euros.

Pour en savoir plus sur cet ouvrage consacré à l’aide à domicile des personnes âgées ou vous le procurer, rendez-vous sur le site dédié : https://www.lerouergue.com/catalogue/dame-de-compagnie